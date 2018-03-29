taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.723
USD
3,9709
EURO
4,8953
ALTIN
168,87
PETR
68,3900

Dünyanın en yaşlı radyo sunucusu hayatını kaybetti

Dünyanın en yaşlı radyo sunucusu ve İskandinav ülkelerinin en yaşlı insanı İsveçli Alice Östlund, 111 yaşında öldü.

Haber Merkezi | 29.03.2018 - 15:46..
  1. Haberler
  2. Dünya

234234

İsveç devlet radyosu SR, Östlund'un Norveç'in Trollhättan kentinde, kaldığı huzurevinde gece yarısı öldüğünü duyurdu.

EN YAŞLI RADYO SUNUCUSU

1906'da İsveç'in Halsingland kentinde doğan Alice Östlund, çok iyi bir radyo dinleyicisi olarak tanınıyordu. 2007'de 101 yaşındayken İsveç devlet radyosunda program sunucusu olarak göreve başlayan  Östlund, dünyanın en yaşlı radyo sunucusu olmuştu.

SIRRINI AÇIKLAMIŞTI

Östlund, radyoda sunduğu bir programda uzun yaşamanın sırrını şöyle açıklamıştı: ''Zamanında yenen ve sağlıklı yiyeceklerden oluşan öğünler, her zaman pozitif düşünmek ve çok sıkı çalışmak.''

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Ekvador Assange’ın internet bağlantısını kesti
Ekvador hükümeti, diğer ülkelere ilişkin açıklama yapmama konusundaki taahhütlere uymadığı gerekçesiyle WikiLeaks kurucusu Assange’ın internet bağlantısını kesti.
Sudan'da kum fırtınası kenti yuttu
Sudan'da bir bölgede kum fırtınası meydana geldi. Fırtınanın ilerleyiş anı saniye saniye kameraya kaydedildi.
Çin’den ABD’ye uyarı: Sonuna kadar gideriz
Çin, ABD ile Çin arasında ticaret savaşı olması durumunda ulusal çıkarlarını korumak için sonuna kadar gidecekleri uyarısında bulundu.
11 Eylül mağdurları Suudi Arabistan'a dava açabilecek
ABD'li yargıç, 11 Eylül 2001'de düzenlenen saldırılarla ilgili olarak mağdur yakınlarının Suudi Arabistan'a dava açabilmelerine hükmetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Amerika'da Prens Selman'ın kahve keyfi

Amerika'da Prens Selman'ın kahve keyfi

158
Yerel seçimlerde İstanbul için hazırlanan CHP geride

Yerel seçimlerde İstanbul için hazırlanan CHP geride

137
Afrin'de YPG'nin beton fabrikası bulundu

Afrin'de YPG'nin beton fabrikası bulundu

31
Milli gururumuz Ersan İlyasova'dan FETÖ'cü Enes'e blok

Milli gururumuz Ersan İlyasova'dan FETÖ'cü Enes'e blok

102
Rusya'nın denizaltısavar uçakları Amerika'ya uçtu

Rusya'nın denizaltısavar uçakları Amerika'ya uçtu

19
Yunanistan askerleri için takas teklif etti

Yunanistan askerleri için takas teklif etti

71
Beyaz Saray: Kim'e maksimum baskı işe yaradı

Beyaz Saray: Kim'e maksimum baskı işe yaradı

30
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM