Dünyanın en yüksek köprüsü Çin'de

Die Welt gazetesinin 2016'nın son günkü haberine göre, köprünün yüksekliği, Paris'teki meşhur Eyfel Kulesi'nin 2, New York'taki Empire State Building binasının da 1,5 katına eşdeğer. Yani köprüden aşağıya baktığınızda başınızın döneceği kesin.

4 SAAT TASARRUF

Çin Uluslararası Radyosu (CRI)'nun haberine göre, yapımına 2013'te başlanan ve üzerinden geçen araçların yolculuk süresini 4 saat kadar kısaltan köprünün maliyeti 139 milyon avro.

DÜNYANIN İKİNCİ EN YÜKSEK KÖPRÜSÜ DE ÇİN'DE

Dünyanın şimdiye kadarki en yüksek köprüsü olup artık pabucu dama atılmış olan 472 metre yükseklikteki Sidube Köprüsü de yine Çin'de bulunuyor.