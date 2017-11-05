taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.293
USD
3,8881
EURO
4,5130
ALTIN
158,77
PETR
62,0700

Dünyanın en zengin 37 kişisi olan Al Rajhi gözaltına alındı

Suudi Arabistan'da dün gece Yemen'in füze saldırısı ile başlayan gözaltı kararlarına bir yenisi daha eklendi.

05.11.2017 - 19:00
  1. Haberler
  2. Dünya

SUUDİ ARABİSTAN

Bu kez ülkenin en büyük bankası Al Rajhi'nin sahibi ve aynı zamanda dünyanın en zengin 37 kişisinden biri olan Sulaiman Bin Abdul Al Rajhi'de gözaltına alındı.

5.7 MİLYAR DOLAR BAĞIŞLAMIŞTI

Dünyanın en cömert 20 insanı arasında gösterilen ve toplam 5.7 milyar dolarlık bağışı ile dünyaya adını duyuran Al Rajhi ve gözaltına alınan prensler, bakanlar Riyad'ta ünlü, lüks bir otelde bulunduruluyor.

Riyad Mekke yolu üzerinde bulunan Ritz-Carlton oteli sıkı güvenlik önlemleri altında tüm rezervasyonların iptal edildiğini duyurdu.

Otelde boş oda olmadığı gerekçesi ile hiç kimseye otelde kalma imkanı tanınmıyor. İnternet üzerinden rezervasyon yapılmak istendiğinde ise otelde şimdilik boş oda bulunmadığı bildiriliyor.

Otelde son olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın kaldığı bilinirken, Başkent Riyad'taki önemli toplantılar bu otelde düzenleniyordu.

İlginizi Çekebilir
Moskova'da bomba alarmı
Rusya’nın başkenti Moskova’da bomba ihbarları nedeniyle 3 bin 500 kişinin tahliye edildiği bildirildi.
İngiltere başbakan yardımcısına 'porno' incelemesi
İngiltere Başbakan Yardımcısı Green’in parlamentoda kullandığı bilgisayarda "aşırı pornografik" içerik bulunduğu iddia edildi.
Sovyet askerleri Kızıl Meydan'da
Moskova'da temsili askeri geçit töreni öncesi prova yapıldı.
Katalan lider Belçika polisine teslim oldu
Katalonya'nın görevden alınan lideri Puigdemont Belçika'da polislere teslim oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suudi Arabistan'da prenslere ve bakanlara gözaltı dalgası

Suudi Arabistan'da prenslere ve bakanlara gözaltı dalgası

326
Fenerbahçe'nin iki hoca adayı var

Fenerbahçe'nin iki hoca adayı var

200
Nazlı Çelik'e siyasete katılacak mısınız sorusu

Nazlı Çelik'e siyasete katılacak mısınız sorusu

75
Sunucu, örümcek var diyerek eteğini kaldırdı

Sunucu, örümcek var diyerek eteğini kaldırdı

85
TEOG yerine yeni sistem

TEOG yerine yeni sistem

519
Fenerbahçeli futbolcudan sert faul

Fenerbahçeli futbolcudan sert faul

302
ASELSAN'dan denizde elektronik harp sistemleri

ASELSAN'dan denizde elektronik harp sistemleri

80
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM