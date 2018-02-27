Dünyanın en zengin kentleri belirlendi

Güney Afrika merkezli bir araştırma şirketi, dünyanın çeşitli ülkelerinde ikamet eden vatandaşların gayrimenkuller, nakit, varlık ve menkullerin toplam değerini hesapladı.

NEW YORK İLK SIRADA

Bu araştırmaya göre New York 3 trilyon dolarla, yani yaklaşık 11.3 trilyon lirayla ilk sırada yer aldı. New York'u 2.7 trilyon dolarla Londra izlerken, Tokyo üçüncülüğü kaptırmadı.

İstanbul dünyanın en zengin kentleri sıralamasında 85'inci- FOTO GALERİ



İSTANBUL 85'İNCİ SIRADA YER ALDI

İstanbul ise 85'inci sırada yer aldı. İstanbul 97 milyar dolar, yani yaklaşık 745 milyar liralık servetiyle kendisinden sonra gelen şehirleri geride bıraktı. Şehirde 15 milyonluk nüfus üzerinden kişisel servet ortalama 49 bin 548 lira olarak açıklandı.