taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.129
USD
4,0079
EURO
4,9469
ALTIN
170,83
PETR
68,9700

Dünyanın en zengin kütüphanesi ABD Kongresinde

ABD Kongre Kütüphanesi, 38 milyonu kitap, 70 milyonu el yazması olmak üzere 164 milyon esere ev sahipliği yapıyor.

AA | 29.03.2018 - 09:44..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Kitap ve kitap rafı sayısı bakımından dünyanın en büyüğü kabul edilen Kongre Kütüphanesi ile ABD'nin ikinci ve dünyanın dördüncü büyüğü New York Halk Kütüphanesi, ülkenin en önemli kültürel aktarım mekanları arasında önemli bir yere sahip.

Dünyanın en zengin kütüphanesi ABD Kongresinde

ABD'de milyonlarca kitap barındıran üniversite kütüphaneleri de dahil çok sayıda kütüphane bulunuyor.

1800'de Kongre tarafından kurulan Kongre Kütüphanesi ile 1911'de inşa edilen New York Halk Kütüphanesi, bu alanda ülkedeki benzerlerinden ayrışarak dikkati çekiyor.

DÜNYANIN EN ZENGİN KOLEKSİYONU

Birçok kaynağa göre, kitap ve kitap rafı sayısı bakımından dünyanın en büyük kütüphanesi kabul edilen Kongre Kütüphanesi, 164 milyon esere ev sahipliği yapıyor.

Bunlar arasında 38 milyon kitap, 70 milyon el yazması, 3,6 milyon kayıt, 14 milyon fotoğraf, 5,5 milyon harita ve 8,1 milyon müzik notası bulunuyor.

Dünyanın en zengin kütüphanesi ABD Kongresinde

122 milyon tasnif edilmemiş özel koleksiyon parçasının da yer aldığı Kongre Kütüphanesi, dünyadaki en değerli kültür hazinelerinden biri sayılıyor.

Aynı zamanda ülkedeki en eski federal kültür yapısı olma özelliğini de taşıyan Kongre Kütüphanesi, Washington'da Kongrenin hemen etrafında ve birbiriyle yer altından bağlantılı üç ayrı binada hizmet veriyor.

Dünyanın en zengin kütüphanesi ABD Kongresinde

İÇ SAVAŞTA HARAP OLDU, YENİDEN YAPILDI

Binlerce araştırmacının yanı sıra yıllık ortalama 2 milyondan fazla turist de çeken Kongre Kütüphanesi, 1800'de ABD Kongresi tarafından kuruldu.

1812 İç Savaşı'nda İngiliz askerlerinin çıkardığı yangında tamamen harap olan ve tüm koleksiyonunu kaybeden kütüphane, savaşın ardından 1815'te dönemin ABD Başkanı Thomas Jefferson'ın kendi kütüphanesinde bulunan 6 bin 487 kitabı kütüphaneye bağışlamasıyla adeta küllerinden yeniden doğdu.

Dünyanın en zengin kütüphanesi ABD Kongresinde

Jefferson'ın ardından hızla büyüyen kütüphane, hem kitap ve parça sayısı hem de fiziki anlamda büyümeye devam etti.

Günde ortalama 14 bin yeni parçanın eklendiği kütüphaneye mevcut binaları yetmiyor. Bu nedenle Maryland ve Virginia eyaletlerindeki ek binalarda da sayısız kitap ve kayıt saklanıyor.

Dünyanın en zengin kütüphanesi ABD Kongresinde

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
En yüksek değerle satılan tablolar
Geçtiğimiz yıl satılan en pahalı 10 tablo arasında İtalyan ressam Leonardo da Vinci'nin 'Salvador Mundi' eseri 450.3 milyon dolarla rekor kırdı.
At arabası ve eşekten gezici kütüphane yaptılar
Erzurum'da, 54. Kütüphane Haftası dolayısıyla at arabası ve eşekten yapılan gezici kütüphaneler aracılığıyla vatandaşların kitap okuması sağlandı.
Senfoniden 'teremin' konseri
Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), Hollandalı 'teremin'(Theremin) sanatçısı Thorwald Jorgensen ile soprano Ayşe Şenoğul'un katılımıyla konser verecek.
Aydın'da sulama kanalında tarihi eser bulundu
Aydın'ın Çine ilçesinde sulama kanalı çalışması sırasında tarihi eser bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rusya'nın denizaltısavar uçakları Amerika'ya uçtu

Rusya'nın denizaltısavar uçakları Amerika'ya uçtu

13
Amerika'da Prens Selman'ın kahve keyfi

Amerika'da Prens Selman'ın kahve keyfi

74
Yunanistan askerleri için takas teklif etti

Yunanistan askerleri için takas teklif etti

40
Meteoroloji: Hava sıcaklığı 12 derece düşecek

Meteoroloji: Hava sıcaklığı 12 derece düşecek

14
Beyaz Saray: Kim'e maksimum baskı işe yaradı

Beyaz Saray: Kim'e maksimum baskı işe yaradı

18
Ayşenur Arslan hakaretlerinin arkasında

Ayşenur Arslan hakaretlerinin arkasında

109
Suriye'de rejim gözünü Rakka'ya dikti

Suriye'de rejim gözünü Rakka'ya dikti

11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM