Dünyanın en zorlu dağından kaymayı başaran dağcı

Pakistan ile Çin arasında yer alan K2 Dağı, dünyanın en yüksek ikinci zirvesi.

K2'DEN KAYAN İLK SPORCU

Polonyalı Dağcı Andrzej Bargiel ise K2'nin zirvesinden kaymayı başardı ve K2'den kaymayı başaran ilk sporcu olarak tarihe geçti.

Dağcı, K2'nin Pakistan'da yer alan 8611 metre yükseklikteki zirvesinden ana kampın olduğu bölgeye kaymayı başardı.

Polonyalı Dağcı dünyanın en yüksek ikinci dağından kaydı VİDEO

67 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ YOLCULUK 3,5 GÜN SÜRDÜ

30 yaşındaki Andrzej Bargiel'in zirveye tırmanışı ise 3,5 gün sürdü.

Dünyanın en zorlu dağı olan K2'de şimdiye kadar 300 dağcı zirveyi gördü. 67 dağcı ise hayatını kaybetti.

TIRMANMAK EVEREST'TEN DAHA ZOR

Everest'in zirvesine 4 binden fazla dağcının ulaştığı düşünülürse K2'nin zorluğu daha iyi anlaşılır.