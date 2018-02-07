Dünyanın en zorlu kayak pistleri

Selen KALDIRIM / [email protected]

Kış sezonunun vazgeçilmez sporlarından biri olan kayak, kimileri için sadece bir hafta sonu aktivitesi olabilir. Fakat adrenalini yaşam tarzı olarak benimsemiş insanlar için bu iş, ölüme meydan okuyabilecek kadar tutku boyunda.

Hayatı uç noktalarda yaşamaktan keyif alan kayakseverler, sınırları aşan parkurlardan vazgeçemiyor. Harakiri, Hezeyan Dalışı, Mezar… Adlarından da anlayacağınız üzere, sizler için seçtiğimiz dünyanın en tehlikeli kayak pistlerine gidiyoruz.

HARAKİRİ

Harakiri’nin düz bir duvardan tek farkı, 12 derecelik bir eğim. Avusturya’nın en dik kayak pisti olan Harakiri, adının hakkını verecek kayakçılar için güzel bir öneri. Öyle ki; bu parkurun bazı yerleri 78 derecelik bir eğime sahip. Bu ne demek? Michael Jackson duruşu demek...

Burada kayak yapmak istemek için aklınızı bir yerlerde kaçırmış olmanız lazım. Fakat kaçırmış olanlar yok değil. ‘Siyah’ pist olarak adlandırdığımız bu zorlu yamaçlar amatörlerden ziyade, kayak konusunda master yapmış profesyonellerin uğrak alanı. Harakiri, eğimi ve zorlu parkurlarıyla dünyanın en tehlikeli pistlerinin başında geliyor.

CORBET’S COULOİR

ABD'nin Wyoming eyaletinde bulunan pist, ilk kez 1976’da Lonnie Ball’ın burada kayak yapmasının ardından ilgi görmeye başladı. 50 metrelik bir eğime sahip bu yamacı korkutucu yapan şey yüksekliği değil, kayak yapmak isteyenlerin yaklaşık 10 metrelik bir kayadan serbest atlayış yaparak başlamak zorunda olması.

Bu atlayışı bir tarafınızı kırmadan gerçekleştirebilmeniz için oldukça profesyonel olmanız gerekiyor. Kendine güvenen atlasın. Bol şans.

DELİRİUM DİVE

Sadece profesyonel kayakçıların altından kalkabildiği Kanada’da bulunan pist, ilk kez 1998’de yürüyüş alanı olarak kullanıma açıldı. Dünyada bulunan kayak merkezlerinin en dik ve sert dönüşlerinin bulunduğu parkur, 50 derecelik bir eğime sahip.

Bölge sert hava koşullarıyla da oldukça korkutucu. Görüş mesafesinin minimumlara indiği bölgede her an çığ düşme tehlikesiyle karşı karşıyasınız.

Fakat kayak tutkunları için böyle bir risk kaçınılmaz. İlla da ‘bu riski alacağım’ diyen kayakçılar için sıralı kaya ve ağaçların arasından geçiş yapacağınız özel bir tesis mevcut. Bu bölge profesyoneller için çok daha keyif verici bir hal alıyor.

Yaşanan kazalar ve çığ tehlikelerinin ardından alınan önlemler olsa da, siz yine de çok bağırmayın.

LA GRAVE

Bir başka çığ bölgesi ile Fransa’dayız. Bölge yüksekliğinden ziyade, doğal olarak oluşmuş farklı parkurları ile kayağa farklı bir keyif katmakta. Zor yamaç çeşitliliği zaten amatörlerin alanı olmadığından, profesyoneller için rahat bir deneyim sunuyor.

İngilizcede ‘mezar’ anlamına gelen La Grave, canına susayanlar için bire bir. 40 dakikalık bir tırmanışın ardından 3200 metrelik bir zirveye ulaşıyorsunuz. Karşınızda beyaz örtüyle kaplanmış bir manzara ve sadece siz. Profesyonel kayakçıların bile rehber eşliğinde gezindiği bölgenin kaza bilançosunu ne siz sorun, ne biz söyleyelim...

Yerleşim ve eğlence alanı bulunmayan bu dağda yapabileceğiniz tek şey, zorlu inişlerde kolunuza ve bacağınıza sahip çıkarak virajı alabilmek olacaktır.

LAUBERHORN ,WENGEN

Dünyanın en uzun siyah kayak pisti Wengen’e hoş geldiniz. İsviçre’de bulunan bu dağı ilginç yapan şey, deniz seviyesine yaklaştıkça parkurun çok daha zorlaşması.

Wengen’in zirve parkuru, alçak kısmına nispeten daha kolay. Üst kısmı genelde amatör ve orta seviye kayakçılar tarafından tercih ediliyor. Fakat dağın merkezine yaklaştıkça kayak yapmak bir o kadar zorlaşmaktadır. İniş alanında bulunan dik kayalar, parkur sonunda müthiş bir eğimle son buluyor.

İnanılmaz bir hızla 4 kilometrelik parkuru bitiren bir kayakçı, rekorlar kitabına girmeyi başardı. Ümidinizi kesmeyin.

Wengen, merkezindeki yerleşim alanlarıyla da, bir tatil beldesi olarak Avrupalı'nın ilgi gösterdiği bir yer. Wengen 1930 yılından beri her yıl, dünyadaki en popüler kış sporu etkinliklerinden biri olan 'Lauberhorn kayak yarışları'na ev sahipliği yapıyor.





Sanırım bu haberimizden sonra, kayağa başlama düşüncelerinizi bir gözden geçirmişsinizdir… Acele etmeyin… İzleyeceğiniz videonun ardından, bunun o kadar da kötü bir fikir olmayacağını göreceksiniz.

Dünyanın en zorlu kayak pistleri VİDEO