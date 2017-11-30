taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.342
USD
3,9566
EURO
4,6973
ALTIN
163,30
PETR
62,7700

Mezarlıklar konusunda geleneksel yöntemler yetersiz kalıyor

Dünyanın birçok yerinde baş gösteren mezarlık sorunu, bu konuda yeni yöntemler bulunması gerektiğini işaret ediyor.

Haber Merkezi | 30.11.2017 - 09:39..
  1. Haberler
  2. İç Haber

e

BBC Türkçe’nin haberine göre, son 50 bin yılda yeryüzünde 101 milyar insanın yaşayıp öldüğü tahmin edilirken bugünkü nüfusun yedi milyarı aştığı ve bunların önümüzdeki yüzyıla dek öleceği düşünüldüğünde bu insanların nereye gömüleceği sorusu yanıtlanmayı bekliyor.

HİNDİSTAN’DA ARTIK AKBABALAR İŞE YARAMIYOR

Nüfus arttıkça geleneksel yöntemler yetersiz hale geliyor. Örneğin Hindistan'da Zerdüştler, ölülerini akbabaların yemesi için üstü açık bir yapıya bırakıyordu. Ancak akbaba nüfusundaki azalma nedeniyle bu yöntem eskisi kadar uygulanamıyor. Onun yerine güneş enerjisi bu alanda yoğunlaştırarak cesedin çürüme süreci hızlandırılmaya çalışılıyor.

Mezarlıklar konusunda geleneksel yöntemler yetersiz kalıyor

CESETLER ÇÜRÜMÜYOR

Avrupa ülkelerinde 15-20 yıl sonra aynı mezarların yeniden kullanılması mümkün. Ancak son yıllarda Almanya, İsviçre ve Avusturya gibi ülkelerde 30-40 yıllık mezarlarda bile cesetlerin çürümeden kaldığı görülüyor ve bunun nedeni araştırılıyor.

Hong Kong'da ise canlılar için olduğu gibi ölüler için de yer bulmak zorlaşıyor. Yakılan cesetlerin konduğu ayaklı büyük vazoları yerleştirecek alan bulunamıyor, üst üste yığılmış bir halde bekletiliyor. Yer bulunduğunda ise lüks bir daire fiyatı kadar ödeme yapmak gerekebiliyor.

DİKEY MEZARLAR 7 KAT DAHA ETKİLİ

Bu sorunlar çözüm olarak dikey mezarların tartışılmasına neden oldu. Tabutların uzun koridorlardaki raflarda saklandığı bu çok katlı binalar sayesinde alanlar yedi kat daha etkili bir şekilde kullanılabiliyor.

Bu binalar İsrail ve Brezilya gibi ülkelerde var, Oslo, Verona, Mexico City, Mumbai ve Paris gibi şehirlerde de yeni tasarımlar öngörülüyor. Peki bu dikey mezarlar tutar mı?

Mezarlıklar konusunda geleneksel yöntemler yetersiz kalıyor

YAHUDİ VE MÜSLÜMAN TOPLUMLARDA DURUM DAHA DA VAHİM

Ölülerin yakılmasına kesinlikle karşı olan Yahudi ve Müslüman nüfusun yoğun olduğu kentlerde mezar sorunu daha da acil görülüyor. Gömülmelerin bu oranda devam etmesi halinde 2050'de 6500 km karelik bir alanı mezarlık olarak ayırmak gerekecek (İstanbul'un yüzölçümü yaklaşık 5500 km kare).

Aslında ölüleri binalar içinde saklama geleneği binlerce yıl öncesine dayanıyor. Örneğin Paris'in göbeğinde 'Günahsızlar' (Les Innocents) mezarlığı varmış. Ortaçağ döneminde üst üste konan cesetlerin kilise duvarlarını aştığı görülüyordu.

İlginizi Çekebilir
'Kadınlar mükemmel şoför, ama sistem bozuk'
Prof. Dr. Necip Kutlu, kadınların risk almaması ve dikkatli olması nedeniyle erkeklerden daha az kaza yaptığını söylüyor.
Engelli kızı için asansör yaptı
Siirt'te inşaat işçisi Şehmus Kaya, 15 yaşındaki bedensel engelli kızı için ikinci kattaki evine asansör yaptı.
Siirt'te iki katlı kerpiç ev çöktü: 3 ölü, 5 yaralı
Siirt'in Şirvan ilçesinde iki katlı kerpiç evin çökmesi sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Kasım ayı bitse de Bodrum'da deniz keyfi sona ermedi
Havanın ısınmasını fırsat bilenler, denize girip güneşlenerek Kasım ayında da Bodrum'un keyfini çıkardı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Zarrab'ın konuştuğu duruşmada FETÖ'cüler de yer aldı

Zarrab'ın konuştuğu duruşmada FETÖ'cüler de yer aldı

226
İsmail Hakkı Pekin: ABD, Rusya'yı çevrelemeye çalışıyor

İsmail Hakkı Pekin: ABD, Rusya'yı çevrelemeye çalışıyor

75
Meclis'te Erdoğan'ın oturduğu koltuk tartışıldı

Meclis'te Erdoğan'ın oturduğu koltuk tartışıldı

123
Mirgün Cabas gibiler itirafçı Reza’yı kahraman yaptı

Mirgün Cabas gibiler itirafçı Reza’yı kahraman yaptı

126
Atatürk'ün ilk kez yayınlanan fotoğrafı

Atatürk'ün ilk kez yayınlanan fotoğrafı

76
Suriyelilerin Türkiye'ye maliyeti

Suriyelilerin Türkiye'ye maliyeti

193
Fatih Terim tazminat konusunda kararlı

Fatih Terim tazminat konusunda kararlı

136
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM