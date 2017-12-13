Dünyanın her yerinde Ziraat hep yanında

154 yıllık bir geçmişe sahip Ziraat Bankası yurt dışında 9 iştirak bankası, yurt içinde 8 iştirak şirketi ile dünyanın 18 ülke, 95 noktasında faaliyet gösteren Ziraat Finans grubunun merkezinde yer almaktadır.

Ziraat Bankası bugün aktif büyüklük, toplam kredi ve mevduat hacmi, net kar, öz kaynak, takip rasyosu, şube ve ATM ağı gibi birçok bilanço içi ve dışı kalemde Türkiye’nin en büyük ve en köklü bankasıdır.

30 MİLYONU AŞKIN MÜŞTERİ

Türkiye’nin 400 ilçe ve beldesinde tek banka olarak faaliyet gösteren Ziraat Bankası’nın bugün toplam 1768 şubesi bulunmaktadır. Ziraat Bankası 30 milyonu aşkın müşterisine yaygın şube ve ATM ağı’nın yanı sıra alternatif dağıtım kanalları ile de 7/24 hizmet sunmaktadır.

Ziraat Bankası; etkin dağıtım kanalları, deneyimli personeli ve güçlü teknolojik altyapısıyla kurumsal, girişimci ve bireysel bankacılık alanlarında müşterilerine;

• Yurt içi ve yurt dışında toplam 1.768 şubesi,

• 25 binin üzerinde çalışanı,

• 6.869 ATM’si,

• İnternet şubesi,

• Ziraat Cep Şubesi,

• Sosyal Medya kanalları, ve

• Çağrı merkezi ile kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmaktadır.

GENİŞ İŞTİRAK PORTFÖYÜ

Ziraat Finans Grubu finansal kiralama, bireysel emeklilik, sigortacılık, mevduat ve katılım bankacılığı, yatırım bankacılığı, portföy yönetimi, gayrimenkul yatırım ortaklığı ve bilişim teknolojileri alanlarında hizmet sunan geniş bir iştirak portföyüne sahiptir. Bu güçlü grup yapısı, Ziraat Bankası’nın entegre finansal hizmet sunma yetkinliğini artıran en önemli destekçisidir.

ZİRAAT BANKASI 408 MİLYAR LİRALIK BÜYÜKLÜĞE ULAŞTI

Ziraat Bankası’nın toplam aktifleri 2017 yılı 3. Çeyreği sonunda 408 milyar TL büyüklüğe ulaşmıştır. Ziraat Bankası, önemi gittikçe artmakta olan tarımın, küçük ve orta ölçekli şirketlerin, büyük kurumsal firmaların, altyapı ve enerji alanında büyük projelerin finansmanında önde gelen bankalar arasında yer almayı sürdürmektedir.

Zengin ürün ve hizmet çeşitliliği, iştirakleriyle oluşturduğu sinerjik yapılanma, rakipsiz pazar bilgisi ve tecrübesi, nitelikli insan kaynağı ve güçlü mali yapısı ile Ziraat Bankası tüm sektörlerin ihtiyaç duyduğu enerji ve motivasyonu kesintisiz olarak sağlamaktadır. Ziraat Bankası, geçmişte olduğu gibi günümüzde de Türk bankacılık sektörünü şekillendirmeye devam edecektir.