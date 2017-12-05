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Dünyanın ilk Bitcoin milyarderi oldular

Mark Zuckerberg'e Facebook fikrini kendilerinden çaldığı iddiasıyla açtıkları davayla tanınan ABD'li Winklevoss kardeşler, dünyanın ilk "Bitcoin milyarderleri" oldu.

Haber Merkezi | 05.12.2017 - 14:26..
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BİTCOİN

Servetleri bin 46 milyar dolara ulaşan Tylor ve Cameron Winklevoss kardeşler, Bitcoin yatırımlarıyla yüzde 10 bin kâr ettikleri ve dünyadaki Bitcoin hacminin yaklaşık yüzde birine sahip oldukları açıklandı.

4 YIL ÖNCE 11 MİLYON DOLAR YATIRIM YAPTILAR

Fortune dergisinin haberine göre, 4 yıl önce sanal para Bitcoin'e 11 milyon dolar yatırım yapan ikizlerin elindeki Bitcoin portföylerinin değeri, sanal paradaki hızlı yükselişle 1 milyar doları aştı.

İkiz kardeşlerin, 4 yıl boyunca ellerindeki Bitcoin'leri satmayarak sanal paranın değer kazanmasını beklediği belirtildi.

Winklevoss kardeşlerin yatırım yaptığı dönemde Bitcoin'in fiyatı 120 dolar civarındaydı. Bugün ise Bitcoin'in değeri 11 bin 600 doları geçmiş durumda.

DAVAYI KAZANDILAR

İki kardeş, Facebook ile ilgili fikirlerini çalmakla suçladıkları Harvard Üniversitesi'nden arkadaşları olan Zuckerberg'e açtıkları davayı 2011'de kazanmıştı.

Dava sonucu 65 milyon dolar kazanan kardeşlerin, parayı Bitcoin'e yatırım için kullandığı belirtilmişti.

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