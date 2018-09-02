Dünyanın ilk çocuk parkları

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Oyun parkları, bir çocuğun sadece kaydıraktan aşağı kaydığı, salıncakta sallandığı bir yer değil, aynı zamanda çocuk olmanın duygusal ve fiziksel eğitiminin de önemli bir parçası. Bu parklar, çocukların dünyanın ilk kez ev dışındaki zorluklarını keşfettiği okullardı. Hangimiz küçükken mahalledeki o parklarda saatlerce, yorulmadan düşüp kalkmadık ki… Peki dünyanın sahip olduğu ilk oyun parkı nasıldı? Nasıl oyuncaklar vardı? İşte mahalle parklarının tarihi serüveni ve ilginç fotoğrafları.

PARK YOKKEN ÇOCUKLAR TEHLİKELİ CADDELERDE KOŞUŞTURUYORDU

Çocuk her zaman çocuktu; Yüzyıllar önce dışarıda oynayabilir tek yer cadde ve geçitlerdi. Tehlike çanları, dönemin kargaşasında çocukların hemen yanı başında çalıyordu.

ÇOCUKLAR İÇİN YENİ REFORM: EĞİTİCİ PARKLAR

Dönemin reformcuları bu duruma bir el atarak çocuklar için vazgeçilmeyecek mahalle parkı anlayışını geliştirdiler. Topluma, şehir yönetiminde lobiler yapıldı, oyun ekipmanlarını anneler ve çocuklara nasıl kullandığını gösterildi. Bugünün ‘oyun parkı’ anlayışı ilk parklarda bulunan oyuncaklara göre çok daha güvenli ve yumuşak. Eyalet yasaları sayesinde, tipik oyun alanlarının peyzajı yıllar boyunca çok değişti ve bu da oyun alanlarında “eğitici olarak interaktif” bir ortam sağladı.

OKUL BAHÇESİNE PARK FİKRİ ALMANYA'DAN ÇIKTI

Çocuk oyunlarını eğitici bir oyun anlayışıyla benimseyen bir yöntem olarak oyun bahçesi fikri, okullarla bağlantılı olarak ilk kez Almanya'da ortaya çıktı. İnsanoğlu, oyun alanlarını sıkışık mahallelere, kirli havaya ve sosyal bozulmalara çözüm olarak gördü. Böylece bu yeni konsept, çocukları tehlikeli sokaklardan uzak tutabilirdi. Oyuncakların alışık olduğumuzdan çok daha vahşi olduğu bir gerçek.

TEHLİKELİ VE EMNİYETSİZ OYUNCAKLARDI

Dönemin savaş havası, askeri eğitim parkurlarının oyuncaklardaki şekil almış hali gibi. Güvensiz ve emniyetsiz oluşları da dikkat çekiyor. 14 yaşından küçük erkekler için salıncaklar, slaytlar, basketbol sahası ve genel oyunlar için bir platformlar vardı. 4 yaşın altındaki çocuklar için, bu tür oyun alanlarının özellikleri arasında kum kazıkları, küçük salıncaklar ve hamaklar yer almıştı.

ÇOCUK SUÇLARINI ENGELLEMEK İÇİN YASALAŞTI

Okul bahçelerinin tümüne yayılmaya başlayan oyun parkları, zamanla tüm dünyayla tanıştı. ABD'deki ilk oyun parkı 1887'de San Francisco'nun Golden Gate Park'ında inşa edildi. 1906'da kurulan Amerika Oyun Alanı Derneği, oyun alanları hakkında fikir, inşaat, düzen ve tasarım fikirlerini geliştirmek için kuruldu. Parklar yasal olarak resmiyet kazanmaya başladı. Oyun parkının reform ruhu Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra çökse de, çocukların potansiyel bir uçlu olmalarını engellemek ve gelişimlerini sağlamak amacıyla tekrar tekrar üstüne düşüldü.

AMAÇ HEP AYNI KALDI: DELİCE EĞLENMEK

İngiltere’nin Doğu Midlands bölgesinde yer alan ve 90 yıl önce inşa edilen parkta çocukların gönüllerince eğlendiği görülüyor. Charles Wicksteed tarafından dizayn edilen parkın inşa edilme amacı, şimdikinden farksız: Ailelerin çocuklarıyla birlikte hoşça vakit geçirmesi.

İLK MAHALLE PARKLARININ FOTOĞRAF ALBÜMÜ