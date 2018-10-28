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Dünyanın ilk İğrenç Yemek Müzesi açılıyor

Dünyanın ilk İğrenç Yemek Müzesi, 31 Ekim'de İsveç'in Malmö kentinde açılacak. Müzede dünya mutfağının iğrenç olarak adlandırılan tüm "lezzetleri" yer alacak.

Haber Merkezi | 28.10.2018 - 09:40..
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Dünya mutfağı, farklı kültürlere ve farklı lezzetlerden oluşuyor. Özellikle hep övündüğümüz Türk mutfağının lezzet zenginliği, neredeyse herkes tarafından taktir görüyor. Ancak bazı ülkeler var ki, yemeklerinin iğrençliği ile övünüyor, "ne kadar iğrenç o kadar lezziz" ilkesini kendilerine yol olarak belirliyor.

İşte o iğrençliklerin en büyüğü, İsveç'in Malmö kentinde toplandı, bir araya geitirilerek müze yapıldı.

Dünyanın ilk İğrenç Yemek Müzesi açılıyor VİDEO

Dünyanın ilk İğrenç Yemek Müzesi açılıyor

Dünyanın ilk İğrenç Yemek Müzesi açılıyor

İĞRENÇ YEMEK MÜZESİ

Dünyanın ilk 'İğrenç Yemek Müzesi', 31 Ekim'de İsveç'in üçüncü büyük şehri Malmö'de açılacak. Sergide, dünyanın çeşitli yerlerinde tüketilen ancak 'iğrenç' olarak nitelendirilen yemekler yer alacak.

Dünyanın ilk İğrenç Yemek Müzesi açılıyor

Üç ay boyunca açık olacağı belirtilen müzede Ham boğa penisi, İsveç'ten mayalı ringa balığı, Peru'dan kavrulmuş domuz ve Sardinya'dan gelen kurtlu kaşar peyniri gibi yiyecekler yer alacak.

Dünyanın ilk İğrenç Yemek Müzesi açılıyor

Dünyanın ilk İğrenç Yemek Müzesi açılıyor

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