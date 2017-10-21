taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.489
USD
3,6716
EURO
4,3283
ALTIN
151,14
PETR
57,8700

Dünyanın ilk yapay zeka bakanı BAE'den

Teknoloji dünyasında yazılımdan robotlar dahil tüm cihazlara yerleşmeye başlayan ‘yapay zekâ’nın artık bakanlığı bile oldu.

21.10.2017 - 13:45
  1. Haberler
  2. Dünya

Omar Bin Sultan Al Olama, Birleşik Arap Emirlikleri'nde “yapay zekâdan sorumlu” bakan olarak atandı.

Kabine değişikliğinin Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve Devlet Bakanı Şeyh Halife bin Zayid'in görüşleri alınarak yapıldığına dikkati çeken Başbakan, 3 yeni devlet bakanlığının "yapay zeka, ileri bilim ve gelecek gıda güvenliği"ni kapsadığını kaydetti.

İLK YAPAY ZEKA BAKANI

Şeyh Muhammed, Yapay Zeka'dan Sorumlu Devlet Bakanlığına Ömer bin Sultan el-Ulema'nın (27), İleri Bilimden Sorumlu Devlet Bakanlığına Sare el-Emiri'nin (30) ve Gelecek Gıda Güvenliğinden Sorumlu Devlet Bakanlığına Meryem el-Mehiri'nin getirildiğini aktardı.

Dünyanın ilk yapay zeka bakanı BAE'den

BAE Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum’un Twitter’dan duyurduğu gelişmeye göre BAE’nin ilk “yapay zekâ bakanı” (The Minister of Artificial Intelligence - AI), yaşındaki Omar Bin Sultan Al Olamaoldu.

Dünyanın ilk yapay zeka bakanı BAE'den

2117’DE MARS’A YERLEŞECEKLER

Daha önce başbakanlıkta gelecekten sorumlu direktör olarak çalışan genç bakanın takip edeceği konular arasında yapay zekâ teknolojisi, kullanım alanları ve güvenliği gibi konular yer alacak. BAE, geçen günlerde 2031 yapay zekâ stratejisini de paylaşmıştı. Yeni vizyonu ve stratejisiyle yapay zekânın yanı sıra robotlar, otonom araçlar, drone’lar ve Mars’ta kolonileşme gibi konuları da gündemine alan ülke, 2021’de kâğıtla yapılan tüm işlemleri dijitalleştirmeyi, 2030’da tüm emirlikteki ulaşım ağının yüzde 25’ini otonom olarak gerçekleştirmeyi, 2050’de üretilen enerjinin yüzde 75’ini temiz kaynaklardan elde etmeyi ve hatta 2117 yılında Mars’ta kolonileşmeyi hedefliyor.

İlginizi Çekebilir
Yunanistan sığınmacıları Atina'ya taşıyor
Yunan adalarında kalan sığınmacılar, kamplardaki yetersizlikler ve aşırı kalabalık nedeniyle başkent Atina'ya taşınıyor.
Almanya'da bıçaklı saldırı paniği
Münih kentinde bir saldırgan çok sayıda kişiyi bıçakla yaraladı. Polis her yerde saldırganı arıyor. Sokağa çıkmayın çağrısı yapıldı.
Peru'da marihuananın tıbbi amaçlı kullanımı yasallaşıyor
Latin Amerika ülkesi Peru'da marihuananın tıbbi amaçlı kullanımına izin verileceği bildirildi.
Erbil'de korku hakim
Irak ordusunun Kerkük'e girmesiyle silahlarını bırakıp kaçan PKK'lı teröristler ve peşmergeler, Erbil'de savunma hattı oluşturdu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FETÖ'cülerin 792 milyon liralık Kaynak Holding vurgunu

FETÖ'cülerin 792 milyon liralık Kaynak Holding vurgunu

83
Irak Ordusu Barzani'yi korkuttu: Yardım edin

Irak Ordusu Barzani'yi korkuttu: Yardım edin

339
Arabada cam filmi ve renkli cama yeniden yasak

Arabada cam filmi ve renkli cama yeniden yasak

414
ABD'den Metin Topuz'un telefonuna koruma

ABD'den Metin Topuz'un telefonuna koruma

130
Açlık grevindeki Semih Özakça iyi görünüyor

Açlık grevindeki Semih Özakça iyi görünüyor

214
DEAŞ sığınaklarında İsrail ve NATO silahları bulundu

DEAŞ sığınaklarında İsrail ve NATO silahları bulundu

127
Tudor ve Aykut Kocaman'ın derbi günü planı

Tudor ve Aykut Kocaman'ın derbi günü planı

90
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM