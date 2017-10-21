Dünyanın ilk yapay zeka bakanı BAE'den

Omar Bin Sultan Al Olama, Birleşik Arap Emirlikleri'nde “yapay zekâdan sorumlu” bakan olarak atandı.

Kabine değişikliğinin Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve Devlet Bakanı Şeyh Halife bin Zayid'in görüşleri alınarak yapıldığına dikkati çeken Başbakan, 3 yeni devlet bakanlığının "yapay zeka, ileri bilim ve gelecek gıda güvenliği"ni kapsadığını kaydetti.

İLK YAPAY ZEKA BAKANI

Şeyh Muhammed, Yapay Zeka'dan Sorumlu Devlet Bakanlığına Ömer bin Sultan el-Ulema'nın (27), İleri Bilimden Sorumlu Devlet Bakanlığına Sare el-Emiri'nin (30) ve Gelecek Gıda Güvenliğinden Sorumlu Devlet Bakanlığına Meryem el-Mehiri'nin getirildiğini aktardı.

BAE Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum’un Twitter’dan duyurduğu gelişmeye göre BAE’nin ilk “yapay zekâ bakanı” (The Minister of Artificial Intelligence - AI), yaşındaki Omar Bin Sultan Al Olamaoldu.

2117’DE MARS’A YERLEŞECEKLER

Daha önce başbakanlıkta gelecekten sorumlu direktör olarak çalışan genç bakanın takip edeceği konular arasında yapay zekâ teknolojisi, kullanım alanları ve güvenliği gibi konular yer alacak. BAE, geçen günlerde 2031 yapay zekâ stratejisini de paylaşmıştı. Yeni vizyonu ve stratejisiyle yapay zekânın yanı sıra robotlar, otonom araçlar, drone’lar ve Mars’ta kolonileşme gibi konuları da gündemine alan ülke, 2021’de kâğıtla yapılan tüm işlemleri dijitalleştirmeyi, 2030’da tüm emirlikteki ulaşım ağının yüzde 25’ini otonom olarak gerçekleştirmeyi, 2050’de üretilen enerjinin yüzde 75’ini temiz kaynaklardan elde etmeyi ve hatta 2117 yılında Mars’ta kolonileşmeyi hedefliyor.