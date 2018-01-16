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Dünyanın konuştuğu Filistinli Cuneydi Türkiye'de

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil şehrinde gözleri bağlanarak İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı fotoğrafla büyük yankı uyandıran Filistinli Fevzi el-Cuneydi Türkiye'ye geldi.

DHA | 16.01.2018 - 14:32..
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Filistinli 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi, 7 Aralık 2017'de işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El Halil şehrinde "gözleri bağlanarak" çok sayıda İsrail askeri tarafından gözaltına alınmış, bu görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

21 gün tutuklu kaldıktan sonra 28 Aralık 2017'de kefaletle serbest bırakılan Kudüs direnişinin sembol ismi Cuneydi'nin İsrail askerleri tarafından dövülmesi sonucunda sağ omzu kırılmıştı.

Dünyanın konuştuğu Filistinli Cuneydi Türkiye'de

"TÜRK HALKINI ÇOK SEVİYORUM"

Gözaltına alındığı fotoğrafla büyük yankı uyandıran Filistinli Fevzi el-Cuneydi Türkiye'ye geldi. Fevzi el-Cuneydi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'ye ilk kez geldiğini ve  Filistin davasını sürekli savunan Türk halkını çok sevdiğini söyledi.

Dünyanın konuştuğu Filistinli Cuneydi Türkiye'de

"FOTOĞRAFIMI HAPİSHANEDEN ÇIKINCA GÖREBİLDİM"

Fevzi el-Cuneydi hafızalara kazınan fotoğraf için  ise "İsrail beni tutukladığında hapse götürdü. Hapisteyken hiçbir şey göremedik. Bütün elektronik cihazları, telefon ve televizyonları yasakladılar. Oradayken hiçbir şey göremedim. Sadece bir televizyon vardı ve sadece belirli kanallar vardı. O kanallardan hiçbir şeyi takip edemedik. İsrail, bu davranışları bilerek yaptı. Meşhur fotoğrafımı hapishaneden çıktıktan sonra görebildim." dedi.

Fevzi el-Cuneydi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini heyecanla beklediğini sözlerine ekledi.

Dünyanın konuştuğu Filistinli Cuneydi Türkiye'de

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