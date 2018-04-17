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Dünya’nın küre olduğunu kanıtlayana 50 bin TL veriyor

Dünya'nın düz olduğunu iddia edenler gün geçtikçe artarken ilginç eylemler de ortaya çıkıyor. Düz Dünyacılar, Dünya'nın yuvarlak olduğunu ispatlayana 50 bin lira vereceğini açıkladı.

İHA | 17.04.2018 - 10:49..
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Dünyayı saran düz Dünya çılgınlığı, Türkiye’de de her geçen gün yayılıyor.

Dünya’nın küre olduğunu kanıtlayana 50 bin TL veriyor

Geçtiğimiz Şubat ayında Adana'da kurulan Düz Dünya Derneği kurucu başkanı Doğukan Özkan, “Daha önce 10 bin lira para ödülü vereceğimi söylemiştim şimdi de bu ödülü 5 katına çıkartıyorum. Bana Dünya’nın döndüğünü ve küre olduğunu kanıtlayabilene 50 bin lira vereceğim. Parayla gösteriş yapmayı sevmiyorum ama bunu göstermek zorundayım.” diye konuştu.

Dünya’nın küre olduğunu kanıtlayana 50 bin TL veriyor

"HEPSİ BİR GÖRSEL EFEKTTEN İBARET"

Dünya’nın geoit, elips veya basık olmadığını savunan Özkan, “Gerçek diye gösterdikleri fotoğraflar ve videolar hepsi bilgisayar ürünü. Hepsi bir görsel efektten ibaret. Teknoloji o kadar ileri seviyedeki Mars’a bile gidiyoruz, araç gönderiyoruz, aya gittik, uzayda diğer galaksilerin görüntülerini çekebiliyoruz ama gel gelelim ki Dünya’nın gerçek bir resmi yok.

Dünya’nın küre olduğunu kanıtlayana 50 bin TL veriyor


"DÜNYA'NIN NEDEN GERÇEK BİR GÖRÜNTÜSÜ YOK?"

Uluslararası Uzay İstasyonu (İSS) bu kadar yükselebiliyor, Dünya’nın bir parçasını görüyorsa, eğer bu kadar yükselebiliyorsa daha yükseğe çıksın ve oradan görüntülesin. Tüm Dünya’nın gerçekten dönüp dönmediğini ve gerçek görüntüsünü bir şekilde gösterebilir. Mars’a gidiyoruz, Uzay'ı geziyoruz, Ay'a çıkabiliyorsak, böyle bir teknolojimiz varsa Dünya’nın gerçek bir görüntüsü neden yok?” ifadelerini kullandı.

Dünya’nın küre olduğunu kanıtlayana 50 bin TL veriyor

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