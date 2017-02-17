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Dünyanın sekizinci kıtası: Zealandia

Bilim insanlarına göre, dünyada 7 değil 8 kıta bulunuyor.

17.02.2017 - 17:00
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ABD'nin saygın bilim dergilerinden "Amerikan Jeoloji Topluğu"nda yayımlanan bir araştırma dünyada 7 değil 8 kıta olduğunu ortaya koydu.

DÜNYANIN 8. KITASI KEŞFEDİLDİ

11 bilim insanının yer kabuğu çatlakları konusunda yaptığı çalışmalar Avustralya'nın doğusunda "Zealandia" isimli yeni bir kıtanın varlığını ortaya çıkardı.

Dünyanın sekizinci kıtası: Zealandia

SULAR ALTINDA GİZLENİYOR

Zelandiya, yaklaşık 5 milyon kilometre karelik yüz ölçümüyle Avustralya kıtasının üçte birine denk düşüyor. Yeni Zelanda'nın kuzeyi, Güney Adası ve Yeni Caledonia da bu kara parçasına bağlı.

Dünyanın sekizinci kıtası: Zealandia

20 YILDAN BERİDİR ÇALIŞILIYOR

Araştırmanın başyazarlarından Yeni Zelanda Yer Bilimcisi Nick Mortimer, bilim adamlarının kara parçası üzerinde 20 yıldan daha uzun süredir çalıştığını belirtiyor. Zelandiya'yı kıta olarak adlandırmanın listeye yeni bir isim eklemekten daha fazlası olduğunu vurgulayan Mortimer, "Bu kıta sular altında kalmış ancak kırılmamış. Bu durum kıtasal kabukların birleşmesi ve kırılmasını keşfetmek adına önemli" diyor.

Dünyanın sekizinci kıtası: Zealandia

Dünyanın sekizinci kıtası: Zealandia

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