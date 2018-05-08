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Dünya'nın Trump'ın kararına tepkileri

ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşma ile ilgili kararı Dünya'da geniş yankı buldu.

Haber Merkezi | 08.05.2018 - 21:44..
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ABD Başkanı Donald Trump İran'a verdiği ültimatomların karşılığını nükleer anlaşmadan çekilerek verdi. Donald Trump'ın imzaladığı kararname ile P5+1 anlaşması bozulurken, anlaşmanın bozulması dünyada geniş yankı uyandırdı.

Dünya'nın Trump'ın kararına tepkileri

İSRAİL: ABD'YE TEŞEKKÜR EDERİZ

ABD Başkanı Donald Trump'ın kararına ilk tepki İsrail'den geldi. İran'ın varlığını kendilerine korku olarak gören İsrail başbakanı Benjamin Netanyahu karardan memnuniyet duyduklarını belirten bir açıklama yaptı.

İsrail'den Donald Trump kararı sonrasında "ABD'ye teşekkür ederiz" açıklaması yapıldı. İsrail Savunma Bakanlığı ise ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çıkma kararı için "Tahran'daki rejimin düşmesine yol açacak cesur adım" olarak nitelendirdi.

Dünya'nın Trump'ın kararına tepkileri

AB: ENDİŞE VERİCİ

ABD'nin kararı sonrası P5+1 ülkelerinin de bazılarının üye bulunduğu AB'den ilk açıklama geldi. AB uluslararası toplum olarak anlaşmayı koruyacağız mesajı verirken, Trump'ın aldığı karara tepki gösteren Avrupa Birliği'nden "Amerika'nın aldığı karar endişe verici" şeklinde bir açıklama geldi.

Dünya'nın Trump'ın kararına tepkileri

Trump'ın açıklamasını değerlendiren Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB'nin İran nükleer anlaşmasına uymaya devam edeceğini söyledi. Mogherini, "İran nükleer anlaşmasıyla ilgili mevcut durum bağlamında, AB kendi çıkarlarına dayanarak hareket etme hakkını saklı tutuyor" dedi.

Dünya'nın Trump'ın kararına tepkileri

Avrupa Konsey Başkanı Donald Tusk da konuya ilişkin değerlendirmesini sosyal medya hesabından yaptı. Tusk, "ABD Başkanı Donald Trump'ın İran nükleer anlaşması ve ticarete ilişkin politikalarına karşı AB birlik içinde hareket edecek." dedi.

FRANSA-ALMANYA-İNGİLTERE: ÜZGÜNÜZ

Kararın açıklanmasından hemen önce Trump ile konuşma yaptığı iddia edilen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'da konuya ilişkin açıklamasını yaptı. P5+1 ülkeleri adına açıklama yapan Cumhurbaşkanı Macron, karar sonrasında  "Fransa, Almanya ve İngiltere, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çıkma kararı nedeniyle üzgün" mesajını verdi.

Dünya'nın Trump'ın kararına tepkileri

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