Dünyanın yaşam kalitesi en yüksek şehirleri

İnsan kaynakları yönetim danışmanlığı firması Mercer, beş kıtada 231 şehri kapsayan 2018 yılı Yaşam Kalitesi Araştırması sonuçlarını kendi web sitesinde açıkladı.

400’den fazla şehirde yürütülen çalışmanın ürünü olan “Yaşam Kalitesi” listesinin lideri, 2017’de olduğu gibi, Viyana şehri olurken, listenin 231. sırası olan son sırada Bağdat yer aldı. Listenin ilk on sıralamasında 3 Alman şehri ile 2 İsviçre şehri olması göze çarparken, 8 şehrin Avrupa kıtasında olması dikkat çekti.

VİYANA İLK SIRADA

Araştırma sonrasında yaşam kalitesi en yüksek 10 şehir şu şekilde sıralandı:

İlk sırada Viyana yer alırken Viyana'yı Zürih, Auckland, Münih, Vancouver ,Düsseldorf, Frankfurt, Cenevre, Kopenhag, Basel izledi.

BERLİN 13'ÜNCÜ SIRADA

Avrupa’nın önemli şehirlerinden Berlin 13'üncü sırada yer alırken Brüksel 27, Paris 39, Londra 41, Madrid ve Roma 57. sırada yer aldı.

İstanbul 134. sıra ile listede yer alan tek Türk şehri olurken, Ukrayna’nın Kiev şehri, 173. sıra ile listede en düşük yere sahip olan Avrupa ülkesi oldu. “Yaşam Kalitesi” listesinin belirlenmesi için, politik ve sosyo-ekonomik durum, eğitim, sağlık hizmetleri gibi toplam 39 farklı faktör dikkate alınıyor.