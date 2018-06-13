Dünyanın yoksulluğu en çok azaltan ülkesi Türkiye

HaberTürk TV'de yayınlanan Akılda Kalan programının konuğu Aile ve Sosyal Çalışmalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ydı. Bakan Kaya, 16 yıl öncesinde ve günümüzdeki yoksulluk rakamlarını açıkladı.

10 yılda yoksulluğu en çok azaltan ülke Türkiye VİDEO



KİŞİ BAŞI GÜNLÜK HARCAMADAKİ YOKSULLUK SINIRINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Bakan Kaya, "2002 yılında kişi başı günlük harcaması 4.3 doların altında olan insan oranımız yüzde 30'du. Bugün ise yüzde 1.58'in altına düşmüş durumda. Önümüzdeki dönemde ise bunu 0'lamayı hedefliyoruz. 1 doların altında yaşan insan sayımızı da 2004 yılında tamamen ortadan kaldırdık. Biz mutlak yoksulluğu tamamen ortadan kaldırdı. Önümüzdeki dönemde de çalışmalarımızda 4.3 dolar bandının altında yaşayan insan sayımızı 0'layacağız." dedi.

Dünya bankasının geçtiğimiz yıl açıkladığı rapora değinen Bakan, "Biz son 10 yılda dünyada yoksulluğu en fazla azaltan ülke olduk. Dünya bankasının 2017 ekonomi raporu diyor bunu. Rapora göre; dünyada son 10 yılda yoksulluğu en çok azaltan ülke Türkiye'dir." şeklinde konuştu.