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Dünya'ya benzeyen gezegenin çevresinde atmosfer bulundu

Gök bilimciler, ilk kez Dünya’ya benzeyen bir gezegenin etrafında atmosfere rastladıklarını açıkladı.

07.04.2017 - 10:49
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İngiltere'deki Keele Üniversitesinden Dr. John Southworth, 2015'te keşfedilen ve "GJ 1132b" adı verilen gezegenin, su, metan ya da ikisinin karışımından oluşan kalın bir gaz tabakasıyla çevrili olduğunu keşfettiklerini söyledi.

Dünya'ya benzeyen gezegenin çevresinde atmosfer bulundu

SICAK BUHARDAN OLUŞTU

Şili'deki Avrupa Güney Gözlemevi'nde bulunan teleskobu kullandıklarına işaret eden Southworth, gezegenin atmosferinin büyük olasılıkla sıcak buhardan oluştuğunu belirtti. Gezegenin çevresindeki atmosferi, yörüngesinde bulunduğu yıldızın ışığını bloke etmesi sayesinde keşfettiklerini dile getiren Southworth, gezegenin atmosferindeki farklı moleküllerin yıldızın ışığını farklı biçimlerde emdiğini vurguladı.

Dünya'ya benzeyen gezegenin çevresinde atmosfer bulundu

YAŞAMAYA UYGUN DEĞİL

Dünya’dan 39 ışık yılı uzaklıktaki Vela takımyıldızında yer alan "Süper Dünya", yerküreden 1,4 kat büyük. Boyutları ve atmosferiyle Dünya’ya benzeyen gezegenin yörüngesinde bulunduğu yıldız ise Güneş’ten daha küçük, daha soğuk ve daha donuk. Yüzey sıcaklığı yaklaşık 370 dereceyi bulan gezegen, yaşamaya uygun değil. Güneş Sistemi’nin ötesinde yaşam olasılığı için önemli bir adım olarak değerlendirilen keşif, "Astronomical Journal" dergisinde yayımlandı.

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