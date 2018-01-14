Dünya'ya düşen göktaşlarında yaşam izi

Phys.org sitesinde yayınlanan araştırma kapsamında gezegen bilimcileri, söz konusu buluşun gezegenimizin yüzeyine düşen uzay cisimlerinin Dünya'da yaşamın doğmasına yol açmış olabileceği tezini ortaya koydu.

1998'DE DÜŞEN GÖKTAŞLARINDA YAŞAM İZİ

ABD’deki Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı’nda görevli bir grup bilimci, Dünya'ya 1998 yılında düşen göktaşlarından aldıkları örneklerdeki kaya tuzu kristallerinin kimyasal içeriğini inceledi. Çekilen röntgen resimleri, kristallerin içinde tuza doymuş su solüsyonu ve Dünya'da biyolojik bakımdan önemli rolleri olan amino asitlere, hidrokarbonlara ve diğer bileşiklere ait organik moleküllerin olduğunu gösterdi.

CERES CÜCE GEZEGENİNDE GELİŞTİ

Dünya dışından gelen bir objede elementlerin bu kombinasyonuna eskilerden bu yana ilk kez rastlandığına dikkat çeken araştırma ekibinden Queenie Chan, "2 milimetre ölçülerindeki mavi tuz kristalleri, aslında yaşamın doğması için gerekli olan organik bileşiklerin ve elementlerin bulunduğu bir depo" diye konuştu.

4,5 MİLYAR YILLIK MOLEKÜLLER

Bilimcilere göre göktaşlarına ait kristallerdeki moleküller, yaklaşık 4,5 milyar yıl önce belirsiz koşullar altında sentezlendi. Söz konusu süreçlerin Mars ile Jüpiter arasındaki asteroit kuşağında yer alan Ceres cüce gezegeninde geliştiği tahmin ediliyor.

İLKEL YAŞAM, GÜNEŞ SİSTEMİ DIŞINDA DA OLABİLİR

Araştırmayı yapan bilimciler, söz konusu buluşun, ilkel yaşamın Güneş Sistemi'nin başka yerlerinde de var olabileceğini, ayrıca asteroit ya da küçük gezegen parçacıklarıyla gezegenler arasında yolculuk yapmış olabileceğini gösterdiğini düşünüyor.