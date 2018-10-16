Dünyayı dolaşan Türk dizilerine yeni destek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimatıyla, son yıllarda dünyada adından söz ettiren başarılara imza atan Türk dizileri için yeni bir destek mekanizması oluşturulması için çalışma yapılıyor.
TEŞVİK SAĞLANACAK
TBMM'de kısa bir süre içinde gündeme getirilmesi hedeflenen Sinema Kanunu'yla, ihraç edilen Türk dizi filmlerine teşvik sağlanacak.
Hazırlıkları süren düzenlemeyle sinema filmlerinin desteklenmesine yönelik 5224 sayılı Kanun'da değişikliğe gidilerek, yurt dışında yayınlanması koşuluyla Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayacak nitelikteki yerli veya ortak dizi filmlerin maddi olarak desteklenmesi planlanıyor.
Kanun taslağıyla ayrıca, Türkiye'yi "film çekim merkezi" haline getirmek amacıyla bir kısmı ya da tamamı Türkiye'de çekilecek yabancı sinema filmleri ve dizi filmlere Türkiye'de harcanan tutarın yüzde 30'una kadarının geri ödenmesi öngörülüyor.