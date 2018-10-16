taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.78535
Euro
6.70795
Altın
1229.43
Borsa
98412.44
Gram Altın
229.141

Dünyayı dolaşan Türk dizilerine yeni destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 150'den fazla ülkeye ihraç edilen, dünyada 500 milyondan fazla kişi tarafından takip edilen Türk dizilerini yeni Sinema Kanunu'yla desteklemeye hazırlanıyor.

AA | 16.10.2018 - 11:46..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat
Dünyayı dolaşan Türk dizilerine yeni destek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimatıyla, son yıllarda dünyada adından söz ettiren başarılara imza atan Türk dizileri için yeni bir destek mekanizması oluşturulması için çalışma yapılıyor.

TEŞVİK SAĞLANACAK

TBMM'de kısa bir süre içinde gündeme getirilmesi hedeflenen Sinema Kanunu'yla, ihraç edilen Türk dizi filmlerine teşvik sağlanacak.

Hazırlıkları süren düzenlemeyle sinema filmlerinin desteklenmesine yönelik 5224 sayılı Kanun'da değişikliğe gidilerek, yurt dışında yayınlanması koşuluyla Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayacak nitelikteki yerli veya ortak dizi filmlerin maddi olarak desteklenmesi planlanıyor.

Kanun taslağıyla ayrıca, Türkiye'yi "film çekim merkezi" haline getirmek amacıyla bir kısmı ya da tamamı Türkiye'de çekilecek yabancı sinema filmleri ve dizi filmlere Türkiye'de harcanan tutarın yüzde 30'una kadarının geri ödenmesi öngörülüyor.

Dünyayı dolaşan Türk dizilerine yeni destek

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Eren Erdem'in cezaevi istekleri

Eren Erdem'in cezaevi istekleri

211
Cemal Kaşıkçı soruşturmasındaki senaryolar

Cemal Kaşıkçı soruşturmasındaki senaryolar

70
Arda Turan: Ben de tazminat davası açacağım

Arda Turan: Ben de tazminat davası açacağım

118
TBMM yakınında polis traktöre ateş açarak durdurdu

TBMM yakınında polis traktöre ateş açarak durdurdu

80
Donald Trump, Türkiye'ye karşı sıcak mesajlar veriyor

Donald Trump, Türkiye'ye karşı sıcak mesajlar veriyor

278
ORC'nin yerel seçim anketi

ORC'nin yerel seçim anketi

94
Cemal Kaşıkçı olayı netleşiyor

Cemal Kaşıkçı olayı netleşiyor

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM