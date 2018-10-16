Dünyayı dolaşan Türk dizilerine yeni destek

Sokakta Michael Jackson gibi dans eden dam

1 Kronikleşen öksürük yaşam kalitesini düşürüyor 8 haftadan uzun sürdüğünde kronikleşmiş olabilecek öksürük hakkında uzmanlar bilgiler verirken, son değerlendirmelere göre erkeklerin yüzde 30’u, kadınların ise yüzde 25’i öksürükten şikayet ediyor.

2 Devlet Bahçeli'den CHP'ye: Atatürk kim siz kimsiniz CHP'nin İş Bankası hisselerinin devredilmesi halinde direneceğini söylemesine Bahçeli'den çok sert tepki geldi.

3 Suriye'den gelen toz bulutu etkisini artırıyor Suriye'den gelen toz bulutu, Hatay Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Batman ve Diyarbakır'dan sonra Gaziantep ve Sivas'ta da etkisini gösterdi.

4 Fransa'da sel felaketi: 13 ölü 8 yaralı Fransa'nın güneyindeki Aude bölgesinde şiddetli yağışlar ve su baskınları nedeniyle kırmızı alarm verildi, en az 13 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de kayboldu.

5 Dünyaca ünlü isimlerin tuhaf vasiyetleri Sanatçı ve şöhret sahibi kişilerin özel hayatlarında eksantrik talepleri olduğunu duymuşsundur. Bu yıldızların yaşarken olduğu gibi, ölürken de ilginç talepleri vardı.

6 Suudi Arabistan ABD'ye cevabını silah ve petrolle verecek Başkan Trump, Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan tarafından öldürüldüğünün kanıtlanması durumunda Suudilerin cezalandırılacağını söylemişti. Suudiler olası yaptırıma silah ve petrol ile cevap verecek.