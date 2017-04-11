Dünyayı ikiye bölen elbisenin sırrı çözüldü

2015’te paylaşılan bu elbisenin sırrı New York University (NYU) tarafından yapılan araştırma ortaya çıkardı. ABD’nin önde gelen üniversitelerinden biri olan NYU’da görev alan bir grup neuro-bilimci, elbisenin farklı renklerde görünmesini “sirkadiyen ritimler” ile açıklıyor.

VÜCUT SAATİNE GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR

Ekip adına açıklamalarda bulunan Dr Wallisch, kişinin vücut saatindeki farklılıkların renkleri ayırt etmekte etkin olduğu bilgisine yer verdi.

Başka bir deyişle güne erken başlayan ve biyolojik saat olarak daha fazla gün ışığına maruz kalan kişiler ile geç başlayanların renk ayrımı farklılık gösterebiliyor.

ERKEN YATIP ERKEN KALKANLAR SARI-BEYAZ GÖRÜYOR

Söz konusu teoriyi sosyal medyayı ikiye bölen kareyi açıklamak için kullanan Dr. Wallisch, erken yatıp, erken kalkan kişilerin daha fazla güneş ışığına maruz kaldığının altını çiziyor ve bu kişilerin çoğunlukla elbiseyi beyaz-altın olarak gördüğünü belirtiyor. Geç uyanan kişilerin çoğunluğu ise elbiseyi mavi siyah görüyor.