taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
91.039
USD
3,7247
EURO
3,9476
ALTIN
150,56
PETR
56,0600

Dünyayı ikiye bölen elbisenin sırrı çözüldü

Milyonlarca kişinin farklı renklerde gördüğü elbisenin sırrı ABD'de yapılan bir araştırma sonucunda çözüme kavuştu.

11.04.2017 - 10:35
  1. Haberler
  2. İç Haber

1

2015’te paylaşılan bu elbisenin sırrı New York University (NYU) tarafından yapılan araştırma ortaya çıkardı. ABD’nin önde gelen üniversitelerinden biri olan NYU’da görev alan bir grup neuro-bilimci, elbisenin farklı renklerde görünmesini “sirkadiyen ritimler” ile açıklıyor.

VÜCUT SAATİNE GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR

Ekip adına açıklamalarda bulunan Dr Wallisch, kişinin vücut saatindeki farklılıkların renkleri ayırt etmekte etkin olduğu bilgisine yer verdi.

Başka bir deyişle güne erken başlayan ve biyolojik saat olarak daha fazla gün ışığına maruz kalan kişiler ile geç başlayanların renk ayrımı farklılık gösterebiliyor.

ERKEN YATIP ERKEN KALKANLAR SARI-BEYAZ GÖRÜYOR

Söz konusu teoriyi sosyal medyayı ikiye bölen kareyi açıklamak için kullanan Dr. Wallisch, erken yatıp, erken kalkan kişilerin daha fazla güneş ışığına maruz kaldığının altını çiziyor ve bu kişilerin çoğunlukla elbiseyi beyaz-altın olarak gördüğünü belirtiyor. Geç uyanan kişilerin çoğunluğu ise elbiseyi mavi siyah görüyor.

Dünyayı ikiye bölen elbisenin sırrı çözüldü

Dünyayı ikiye bölen elbisenin sırrı çözüldü

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Uğur Dündar canlı yayında anket sonuçlarını açıkladı

Uğur Dündar canlı yayında anket sonuçlarını açıkladı

357
Diyarbakır'da patlama

Diyarbakır'da patlama

28
G.Saray'da nisan ayı divan kurulu yapılacak

G.Saray'da nisan ayı divan kurulu yapılacak

20
Hayırcılar 'oy nasıl kullanılmalı' kurslarına başladı

Hayırcılar 'oy nasıl kullanılmalı' kurslarına başladı

210
Tesla ABD'nin en değerli otomotiv firması oldu

Tesla ABD'nin en değerli otomotiv firması oldu

19
Kaçırdığı yengesi ile kadın arkadaşını öldürdü

Kaçırdığı yengesi ile kadın arkadaşını öldürdü

36
Milyonere sevgilisini etkilemek için katılan genç

Milyonere sevgilisini etkilemek için katılan genç

27
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM