Dünyayı kısa sürede turlayarak rekor kırdı

‘196. Yolculuk’ ismini verdiği yolculukları online olarak da belgeleyen Connecticut’lı Cassie De Pecol, 24 Temmuz 2015’de başlayan yolculuğunu, 2 Şubat 2017’de sonlandırdı.

196 ÜLKEYİ 18,5 AY İÇİNDE GEZDİ

De Pecol, 196 ülkeyi 18.5 ay içerisinde tamamladı. Bir önceki rekor ise 3 yıl 3 ay süre ile Yili Liu’ya aitti.

"DÜNYA GEZGİNİ" OLARAK ADLANDIRILIYOR

Daha önce kurumsal işlerde çalışan De Pecol, 2012 yılında işinden istifa etmiş. Bugün ise kendisini “bir dünya gezgini, kaşif, çevre aktivisti, kadın hakları ve barış aktivisti, eğitmen, triatloncu ve girişimci” olarak adlandırıyor.

TÜM YOLCULUĞUNU 200 BİN DOLARA MAL ETTİ

Yolculuğunu kendisine yapılan destekler ve biriktirdiği parayla gerçekleştiren De Pecol, tüm seyahati 200 bin dolara mal etti.

HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Genç kadının internet sitesine göre De Pecol, lise yıllarından beri hayalini kurduğu tüm ülkeleri ziyaret etme hedefini, 25 yaşında gerçekleştirme fikrini planladı ve gerçekleştirdi.

TÜM GELİŞMELERİ BELGESEL OLARAK KAYIT ALTINA ALDI

“Uluslararası Turizm ve Barış Enstitüsü”nün bir temsilcisi olarak dünyayı gezen genç kadın, üniversitelerde “sürdürülebilir turizm” konusunda dersler verdi ve bütün bu gelişmeleri bir belgesel olarak kayıt altına aldı.

YOLCULUĞUNUN ÇOĞUNLUĞUNU YOLDA GEÇİRDİ

Her ülkede 2 ila 5 gün arası kalan De Pecol, 1 buçuk yılın çoğunluğunu yolda geçirdi ve hepsinde yalnızdı.

“Erkeklerin sorun yaşamayacağı durumları kadın olduğum için yaşadım ve insanlar sadece kadın olduğum için benden para koparmaya çalıştılar” diyen De Pecol, cinsiyet eşitsizliğine de dikkat çekmek istiyor.