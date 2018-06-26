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Dünyayı kurtarmanın hikayesi: Zaman Parçaları

Rysa Walker’den, Chronos Dosyaları serisinin son kitabı, Zaman Parçaları…

Özel İçerik | 26.06.2018 - 15:39..
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zaman parçaları

Işık saçan madalyonlar, tarihte geri giderek yapılan değişiklikler, dünyayı yok etmeye hazırlanan tarikatlar, çıkılması gereken zaman yolculukları…

Dünyayı kurtarmanın hikayesi: Zaman Parçaları

(Rysa Walker)

ZAMAN PARÇALARI

Kahramanımız Kate, insanlığın yarısını yok etmeye çalışan büyükbabasını durdurmak için verdiği mücadelede artık sona yaklaşmıştı. Büyükbabasının zaman çizelgesinde yaptığı korkunç değişiklikleri bir an evvel düzeltmesi gerekiyordu.

Üstelik bu kez ona destek olacak bir ekibi de vardı. Ancak şöyle bir sorunu da vardı. Kate, ekibine güvenip güvenmemesi gerektiğinden emin değildi.

Daha da önemlisi, zamanı durdurmak imkansızdı…

Dünyayı kurtarmanın hikayesi: Zaman Parçaları

Zaman Parçaları

Rysa Walker

Çev.: Merve Doğruer

Hep Kitap

S.: 524

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Damla Karakuş

[email protected]

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