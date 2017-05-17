Dünyayı sarsan virüsün sahipleri ülke sırlarını satacak

1 16 yaşında fazla kafeinden öldü ABD’de 16 yaşındaki bir genç, iki saat içinde çok fazla kafeinli içecek tükettiği için hayatını kaybetti.

2 FETÖ ABD'den TÜBİTAK'ın bilgisayarlarına sızdı TÜBİTAK'taki FETÖ yapılanmasına dair iddianamede gizli projelerin bulunduğu bilgisayarlara ABD’den sızmalar yapıldığı anlaşıldı.

3 Çin'de drone'lara kayıt zorunluluğu Çin'de 250 gramdan ağır drone'lar sahibinin gerçek ismiyle kayıt altına alınacak.

4 iPhone 8'in iki yeni özelliği ortaya çıktı Uçtan uca ekran ve parmak izini ekran üzerinden okuma özellikleri, iPhone 8'i çok daha iddialı bir akıllı telefon yapabilir.

5 Alternatif gıdalar veren çift bebeğin ölümüne neden oldu 7 aylık bebeklerinin "sağlıklı beslenmesi" için mama yerine alternatif gıdalar veren Belçikalı çift, çocuklarının ölümüne neden oldu.

6 Aysu Baceoğlu arkadaşlık sitesine üye oldu Yıllardır aradığı aşkı bulamayan Aysu Baceoğlu, aşkı bulmak için uğraşıyor.