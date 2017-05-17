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Dünyayı sarsan virüsün sahipleri ülke sırlarını satacak

Ülkelerin, bankaların kritik verileri satışa çıkacak, Windows 10'lu bilgisayarlar ve telefonlar hedefte olacak.

17.05.2017 - 09:35
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Dünyayı sarsan virüsün sahipleri ülke sırlarını satacak

NSA'nın geliştirdiği siber casusluk araçlarını alarak WannaCry virüsüne dönüştüren ve 150'den fazla ülkede 400 bin sisteme bulaştıran Shadow Hackers, yeni planını açıkladı.

BU KEZ WINDOWS 10 DA HEDEFTE

Habertürk Gazetesi'nin haberine göre; Hacker grubu, yayımladığı bir bildiriyle, elde ettikleri güvenlik sırlarını Haziran ayında satışa çıkaracağını duyurdu.

Sırların içerisinde web tarayıcılara, ağ cihazlarına, telefonlara girmelerini sağlayacak bilgiler bulunuyor. Ayrıca son saldırıda büyük bölümü etkilenmeyen Windows 10 sistemlerin de etkili bir şekilde hack'lenebileceği kaydedildi.

Dünyayı sarsan virüsün sahipleri ülke sırlarını satacak

ÜLKELERİN NÜKLEER SIRLARI DA SATILIĞA ÇIKACAK

Satılığa çıkacak sırlar arasında merkez bankalarından çalınan bilgiler, uluslararası para aktarım sistemi SWIFT kullanan bankaların verileri, Rus, Çin, İran ve Kuzey Kore'nin nükleer ve askeri programlarıyla ilgili gizli dokümanlar bulunuyor.

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