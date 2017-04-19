taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.998
USD
3,6635
EURO
3,9277
ALTIN
150,85
PETR
54,8800

Dünya'yı teğet geçen dev Göktaşı

650 metre çapındaki Göktaşı, Dünya'nın 1.8 milyon kilometre uzağından geçti.

19.04.2017 - 18:26
  1. Haberler
  2. İç Haber

Göktaşının geçişi, çarpışma ihtimali olmamasına rağmen, göktaşının boyutları sebebiyle "yakın bir geçiş" olarak değerlendiriliyor.

650 METRELİK GÖKTAŞI TEĞET GEÇTİ

"2014 JO25" adlı göktaşı, 2014 yılının Mayıs ayında NASA’nın Arizona Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü Dünya'ya Yakın Cisimler Gözlem Programı dahilinde, Catalina Gökyüzü Araştırma Merkezi tarafından keşfedildi.

Dünya'yı teğet geçen dev Göktaşı

Dünya'ya Güneş yönünden yaklaşan ve yansıtma özelliği aydan yaklaşık iki kat daha fazla olan göktaşı küçük teleskoplarla bir ya da iki gün boyunca gözlemlenebilecek.

13 YIL ARADAN SONRA BİR İLK

Her hafta benzer mesafelerden göktaşı geçişleri yaşansa da, bu büyüklükteki bir göktaşı, 2004 yılında yaklaşık 1450 kilometre mesafeden geçen göktaşı Toutatis’ten beri ilk kez yaşanıyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sevinç Erbulak gurbetçi seçmene kızgın

Sevinç Erbulak gurbetçi seçmene kızgın

761
Mahsun Kırmızıgül düğün şarkıcısı oldu

Mahsun Kırmızıgül düğün şarkıcısı oldu

271
CHP ve HDP'den Büyükçekmece'de mühürsüz oy başvurusu

CHP ve HDP'den Büyükçekmece'de mühürsüz oy başvurusu

198
Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı evleniyor

Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı evleniyor

69
Almanların gündemi Türkiye

Almanların gündemi Türkiye

191
Ronaldo Real Madrid'i yarı finale taşıdı

Ronaldo Real Madrid'i yarı finale taşıdı

21
F.Bahçe, Panathinaikos'un başkanını çıldırttı

F.Bahçe, Panathinaikos'un başkanını çıldırttı

50
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM