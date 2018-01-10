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DuPont Sürdürülebilir Çözümler en yüksek puanı aldı

Yapılan bir araştırma sonucu DuPont; Çevre, Sağlık ve Güvenlik (EHS) konularında en çok danışılan marka oldu.

Haber Merkezi | 10.01.2018 - 14:23..
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Bağımsız araştırma ve danışmanlık firması Verdantix tarafından geçtiğimiz ay yayınlanan anketin sonuçlarına göre, DuPont Sürdürülebilir Çözümler (DSS) marka tercihleri, Çevre, Sağlık ve Güvenlik (EHS) konularında en çok danışılan marka olarak birinciliği göğüsledi.

EN YÜKSEK PUANI ALDI

380’in üzerinde kıdemli kurumsal EHS karar alıcısıyla gerçekleştirilen ankette, tüm EHS danışmanlığı markaları içinde DuPont Sürdürülebilir Çözümler, hem tercih hem de farkındalık alanlarında en yüksek puanları aldı.

Anketine 31 ülkede, kurum çapında EHS yönetimi stratejileri ve girişimleri konusunda doğrudan sorumluluk taşıyan 382 kıdemli EHS karar alıcısı katıldı. Ankete katılanların tamamı, 25 farklı sektörde faaliyet gösteren ve en az 250 milyon dolar gelire sahip kurumsal şirketlerde görevli kişilerden oluşuyor.

"MÜŞTERİLERİMİZE VE ÇALIŞANLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Katılımcıların yüzde otuzu aralarında kimya endüstrisi, madencilik ve metal ile petrol ve gaz sektörlerinin de bulunduğu yüksek ile çok yüksek EHS risk sınıfındaki sektörleri temsil ediyor.

DuPont Sürdürülebilir Çözümler’in küresel genel direktörü Davide Vassallo konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “DuPont Sürdürülebilir Çözümler olarak, güvenlik, verimlilik ve kârlılığını iyileştirmelerine yardımcı olduğumuz bütün müşterilerimizin güvenine ve işbirliği ruhuna işaret eden bu takdiri büyük bir minnettarlıkla karşılıyoruz. DuPont Sürdürülebilir Çözümler’de amacımız, dünya çapında birinci sınıf bir operasyon yönetimi danışmanlık firması olmak. Bu yolda bize bu önemli kilometre taşını layık gören müşterilerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ederiz.” diye konuştu.

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