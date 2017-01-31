Dur ihtarına uymayan araca ateş edildi: 1 ölü, 1 yaralı

Ahmet Hakan'ın sunduğu Kanal D Ana Haber'e konuk olan eski hakemler Selçuk Dereli ile Bünyamin Gezer, referandum polemiğine dahil oldular.

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AP Brexit Müzakerecisi: Trump AB'nin varlığı için tehdit

Avrupa Parlamentosu'nun Brexit Müzakerecisi ve ALDE Başkanı Verhofstadt, ABD'nin yeni başkanı Trump'ın, AB için bir tehdit olduğunu savundu.