Dur ihtarına uymayan araca ateş edildi: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziosmanpaşa'da, Sarıgöl Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, park halindeki bir otomobilin patlak olan lastiğini değiştiren şüpheli kişileri gördü.
Aracın plakasını sorguladıklarında "çalıntı" olduğunu tespit eden polis ekipleri, şüphelilere "dur" ihtarında bulundu.
KOVALAMACA YAŞANDI
Şüphelilerin ihtara uymayarak başka bir otomobile binip kaçmaya çalışması üzerine polis ekipleri ile şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı.
Kovalamaca sırasında şüphelilerin aracı, uyuşturucu operasyonu için bölgede bulunan İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin üzerine sürdüğü belirtildi.
210 HIRSIZLIK SUÇUNDAN KAYDI VARDI
Bunun üzerine polis ekiplerinin ateş açması sonucu, 210 hırsızlık suçundan kaydı bulunan şüpheli Ramazan Ö. olay yerinde hayatını kaybetti, 23 hırsızlık suçundan kaydı bulunan şüpheli H.Ö. yaralandı.
Yaralı H.Ö. ambulansla hastaneye kaldırılırken, Ramazan Ö.'nün cesedi incelemenin ardından olay yerinden kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.