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Dur ihtarına uymayan araçtan 1 kilo esrar çıktı

Alanya'da polis tarafından yapılan yol uygulamasında ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan sürücü yakalanarak gözaltına alındı.

17.02.2017 - 10:29
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Dün sabah saatlerinde ilçenin girişinde yol kontrolü yapan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plakası belirtilmeyen otomobile ’dur’ ikazında bulundu. İhtara uymayan sürücü, kaçmaya başlayınca kontrol noktasındaki ekipler, aracı durdurmak için peşinde düştü.

ARAÇTA 1 KİLO ESRAR BULUNDU

Polis, takip sonucu aracı Obagöl Mahallesi’nde yakalamayı başarırken araçta bulunan H.K ve sürücü B.Ö.’yü gözaltına aldı. Araçta yapılan aramalarda ise 1 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Dur ihtarına uymayan araçtan 1 kilo esrar çıktı

Dur ihtarına uymayan araçtan 1 kilo esrar çıktı

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