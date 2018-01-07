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'Dur' ihtarına uymayan şahsı 10 polis aracı kovaladı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki şahıs ekipleri harekete geçirdi.

İHA | 07.01.2018 - 08:22..
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Zeytinköy Mahallesi'nde devriye gezen motosikletli polis ekipleri, şüphelendikleri Serhat K.’nın kullandığı 45 LE 379 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak şahıs ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

10 POLİS ARACINI PEŞİNE TAKTI

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, 2 motorize, 3 sivil ve 5 resmi polis aracı ile şüpheliyi kullandığı otomobille bir süre kovaladı.

'Dur' ihtarına uymayan şahsı 10 polis aracı kovaladı

ÇIKMAZ SOKAKTA YAKALANDI

Kaçan şüpheli şahıs bir süre sonra Kınıklı Mahallesi'nde bir çıkmaz sokakta kıstırılarak yakalandı. 4 ayrı suç dosyasından aranması olduğu öğrenilen şüpheli Serhat K., gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere ardından emniyete götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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