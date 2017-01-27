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Dur ihtarına uymayan sürücü 10 araca çarptı

Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, otomobilinin lastiklerine ateş edilerek durduruldu.

27.01.2017 - 11:04
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Kayseri Emniyet ekipleri, Kocasinan Bulvarı'ndan kent merkezi istikametine seyir halinde olan 34 JLS 18 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurmak istedi. Sürücü Ömer D, polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçmaya çalıştı.

KAÇARKEN 10 ARACA ÇARPTI

Polis ekipleri, kaçarken 10 araca çarpan otomobili, Fuzuli Caddesi ile Kocasinan Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta lastiklerine ateş ederek durdurdu.

Dur ihtarına uymayan sürücü 10 araca çarptı

GÖZALTINA ALINDI

Ömer D. ile yanında bulunan ve kimliği henüz öğrenilemeyen kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Ömer D. hakkında yakalama kararı olduğu ve araçta silah bulunduğu öğrenildi.

Dur ihtarına uymayan sürücü 10 araca çarptı

Dur ihtarına uymayan sürücü 10 araca çarptı

Dur ihtarına uymayan sürücü 10 araca çarptı

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