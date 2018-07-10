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Dur ihtarına uymayan sürücü, 2 polisi ezerek kaçtı

Niğde'de, trafik polislerinin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü motosikletli ekibe çarptıktan sonra kaçarken, polislerin açtığı ateş sonucu olayla ilgisi olmayan 1 kişi de yaralandı.

DHA | 10.07.2018 - 10:48..
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Kent merkezinde dün akşam uygulama yapan ekipler, 51 AAF 179 plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' uyarısında bulundu. Trafik polislerinin uyarısını dikkate almayan otomobil sürücüsü, 2 arkadaşıyla birlikte kaçmaya başladı.

Takibe alınan sürücünün gittiği Eski Sanayi Sitesi mevkisinde yol, motorize ekipler tarafından kesildi. Bu sırada otomobil sürücüsü, motosikletli ekibe çarptı.

Dur ihtarına uymayan sürücü, 2 polisi ezerek kaçtı

POLİSLERİN ÜZERİNDEN GEÇTİ

Çarpmanın etkisiyle motordan düşen polis memurları Eren P. (36) ile İrfan Y.'nin (40) üzerlerinden geçen sürücü, kaçtı. Bunun üzerine diğer ekipler de sürücüyü durdurmak için ateş açtı.

Seken kurşunlardan biri, sanayide çalışan ve olayla ilgisi bulunmayan Mustafa Kişi'nin omuzuna isabet etti.

Dur ihtarına uymayan sürücü, 2 polisi ezerek kaçtı

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

Yaralı polisler ile Mustafa Kişi, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Hastanesi'nde götürülüp, tedaviye alındı. Polis memurları ile Kişi'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Takip sonucu sanayi sitesinde kıstırılan ve isimleri açıklanmayan otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dur ihtarına uymayan sürücü, 2 polisi ezerek kaçtı



Dur ihtarına uymayan sürücü, 2 polisi ezerek kaçtı



Dur ihtarına uymayan sürücü, 2 polisi ezerek kaçtı

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