Dur ihtarına uymayan sürücü, 2 polisi ezerek kaçtı

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II. Dünya Savaşı’nda üretilen akılalmaz araçlar

Savaş teknolojileri çoğu gelişmeden çok daha hızlı gelişiyor. Bu gelişmelerin en çok yaşandığı savaş ise dünya tarihine yön veren en büyük ve son büyük savaş olan İkinci Dünya Savaşı...