Dur ihtarına uymayan sürücü: Eşimle kavga ettik

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Yeni İstanbul Yolu'nda meydana geldi. Devriye görevi yapan polis ekibi, şüphe üzerine 42 HP 862 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü durmadı, polisler de peşine düştü. Yaklaşık 15 dakikalık kovalamacanın ardından otomobil, Ankara Caddesi üzerinde durduruldu.

Gözaltına alınan sürücü 39 yaşındaki Mustafa Teke, gazetecilerin "Neden kaçtınız?" sorusuna, "Eşim engelli. Kavga ettik, dövüştük. O yüzden moralim bozulunca mesaj çekip gönlünü yapıyordum. Yemin ediyorum, ben mağdurum" dedi. Teke'ye dur ihtarına uymamak, muayenesiz ve sigortasız araç kullanmak, trafiği tehlikeye düşürmek, kırmızı ışık ihlali yapmak ve gerekli aydınlatma sisteminin olmaması nedeniyle 2 bin 460 lira para cezası kesildi. Otomobil de yapılan işlemlerinin ardından otoparka çekildi.









