Alkollü sürücünün çarptığı polis şehit oldu

Trabzon- Gümüşhane karayolu Oltanbey Mahallesi Balyemez Konağı uygulama noktasında meydana gelen olayda, polis ekipleri şüphe üzerine M.K. (37) yönetimindeki 29 AK 111 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Polislerin 'Dur' ihtarına uymayan ve kontrol noktasından kaçmak isteyen M.K., bu sırada yol kenarında görevli polis memuru Olgun Gülay'a çarptı.

HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 30 metre savrulan polis memuru Gülay, meslektaşları tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Gülay, tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde gece tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Olayın ardından kaçan sürücünün peşine düşen polis ekipleri, kısa bir süre sonra Süleymaniye Mahallesi'nde otomobili kıstırıp, durdurdu. Alkollü olduğu belirlenen sürücü M.K ve otomobilde bulunan S.E. gözaltına alındı.

TRABZON'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Gümüşhane'de geçen yıl göreve başlayan ve evli 3 çocuk babası olan şehit polis memuru Gülay'ın cenazesi, yapılacak resmi törenin ardından memleketi Trabzon'a gönderilerek burada toprağa verilecek.