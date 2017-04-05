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Dur ihtarına uymayan sürücünün tuhaf savunması

Konya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü Mustafa Teke, kovalamaca sonucu yakalandı.

05.04.2017 - 08:43
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Gece saat 01.00 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Yeni İstanbul Yolu'nda meydana gelen olayda, devriye görevi yapan polis ekibi, şüphe üzerine 42 HP 862 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu.

15 DAKİKALIK KOVALAMACA SONUNDA DURDURULDU

Ancak sürücü durmadı, polisler de peşine düştü. Yaklaşık 15 dakikalık kovalamacanın ardından otomobil, Ankara Caddesi üzerinde durduruldu.

"EŞİMLE KAVGA ETTİK, MESAJ ÇEKİP GÖNLÜNÜ YAPIYORDUM"

Gözaltına alınan sürücü 39 yaşındaki Mustafa Teke, gazetecilerin "Neden kaçtınız?" sorusuna, "Eşim engelli. Kavga ettik, dövüştük. O yüzden moralim bozulunca mesaj çekip gönlünü yapıyordum. Yemin ediyorum, ben mağdurum" dedi. Dur ihtarına uymayan sürücünün tuhaf savunması

2460 LİRA CEZA KESİLDİ, ARAÇ OTOPARKA ÇEKİLDİ

Teke'ye dur ihtarına uymamak, muayenesiz ve sigortasız araç kullanmak, trafiği tehlikeye düşürmek, kırmızı ışık ihlali yapmak ve gerekli aydınlatma sisteminin olmaması nedeniyle 2 bin 460 lira para cezası kesildi. Otomobil de yapılan işlemlerinin ardından otoparka çekildi.

Dur ihtarına uymayan sürücünün tuhaf savunması

Dur ihtarına uymayan sürücünün tuhaf savunması

Dur ihtarına uymayan sürücünün tuhaf savunması

Dur ihtarına uymayan sürücünün tuhaf savunması

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