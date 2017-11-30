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Dur ihtarına uymayıp kaza yapınca koşarak kaçtılar

İstanbul Bahçelievler'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan bir otomobil içindeki 3 kişi, taksiye çarpınca yaya olarak kaçtı.

DHA | 30.11.2017 - 08:04..
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Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye polis ekipleri, içinde 3 kişinin bulunduğu 34 ZZ 339 plakalı otomobilden şüphelenerek dur ihtarından bulundu. Dur ihtarını dikkate almayan araç sürücüsü ve beraberindekiler polis ekiplerinden kaçmaya başladı. Polis ekiplerinden kaçan şüpheliler, bir süre sonra izlerini ara sokaklarda kaybettirdi. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Dur ihtarına uymayıp kaza yapınca koşarak kaçtılar

KAZA YAPINCA YAYA OLARAK KAÇTILAR

Bir süre sonra polisten kaçan araç sürücüsü Meltem Caddesi üzerine geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek önce 34 THZ 81 plakalı ticari taksiye sonra da park halindeki bir otomobile çarparak durdu. Kaza sonrası ismi öğrenilemeyen taksi sürücüsü hafif yaralanırken, araçta bulunan 3 şüpheli de otomobilden inerek yaya olarak kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri taksi sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan taksi sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Dur ihtarına uymayıp kaza yapınca koşarak kaçtılar

ARAÇTA ELDİVEN, KESKİ, TORNAVİDA VE LEVYE BULUNDU

Kaza sonrası polis ekiplerinin araçta yaptığı incelemeler sonucunda, otomobilden eldiven, keski, tornavida ve levye bulundu. Bu sırada polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için bölgedeki ekiplere de anons ederek çalışma başlattı. Polis ekipleri şüphelilerin terk ederek bıraktığı araçta olay yeri çalışması yaptı. Ayrıca aracın üzerinde takılı olan plakanın rakamlarıyla oynanmış olması dikkat çekti. Polisin çalışmasının ardından kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dur ihtarına uymayıp kaza yapınca koşarak kaçtılar

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