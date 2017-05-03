taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.560
USD
3,5333
EURO
3,8563
ALTIN
142,50
PETR
50,7200

Duran Kalkan'ın Kandil'den gönderdiği teröristler

Şırnak’taki teröristleri yöneten Ayşe Kaçar ve Cizre’deki çatışmaları yöneten Derya Karahan’ın Duran Kalkan'la fotoğrafları ortaya çıktı.

03.05.2017 - 10:21
  1. Haberler
  2. Gündem
Duran Kalkan'ın Kandil'den gönderdiği teröristler

Şırnak’taki teröristleri yöneten ‘Zeryan Amed’ kod adlı Ayşe Kaçar ve Cizre’deki çatışmaları yöneten ‘Axin Dicle’ kod adlı Derya Karahan’la ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

CEZAEVİNDEN ÇIKAR ÇIKMAZ KANDİL'E GİTTİLER

İki teröristin terör örgütü üyeliğinden cezaevine girdiği, çıktıktan sonra da Kandil’e gittiği öğrenildi.

Duran Kalkan'ın Kandil'den gönderdiği teröristler

DURAN KALKAN HENDEK TERÖRÜ İÇİN ŞEHİRLERE GÖNDERDİ

Teröristlerin çözüm sürecinin sabote edilmesi ardından başlatılan sözde özerklik eylemleri kapsamında, sözde PKK Yürütme Komitesi üyesi ‘Abbas’ kod adlı Duran Kalkan tarafından Şırnak ve Cizre’ye hendek çatışmalarına öncülük etmek için yollandıkları belirlendi.

Duran Kalkan'ın Kandil'den gönderdiği teröristler

İki teröristin, Duran Kalkan’la birlikte çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Terörist Derya Karahan’ın kardeşi ‘Mahir Dicle’ kod adlı Hasan Karahan’ın da 2012’de Diyarbakır kırsalındaki bir operasyonda ölü olarak ele geçirildiği öğrenildi. Kalkan’ın adı örgüt içindeki kadınlarla kurduğu ilişki nedeniyle daha önce de sık sık gündeme gelmişti.

Duran Kalkan'ın Kandil'den gönderdiği teröristler

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şamil Tayyar: Taltif listelerini FETÖ'cüler hazırladı

Şamil Tayyar: Taltif listelerini FETÖ'cüler hazırladı

71
Medyadaki İslamcı - Reisçi tartışmaları Erdoğan'a soruldu

Medyadaki İslamcı - Reisçi tartışmaları Erdoğan'a soruldu

84
UNESCO İsrail'i işgalci güç olarak kabul etti

UNESCO İsrail'i işgalci güç olarak kabul etti

45
Theresa May'den Juncker'e Brexit gözdağı

Theresa May'den Juncker'e Brexit gözdağı

6
Rus turistler akın akın Türkiye'ye geliyor

Rus turistler akın akın Türkiye'ye geliyor

19
Sınırdan kaçak girip Türkiye'yi suçladılar

Sınırdan kaçak girip Türkiye'yi suçladılar

31
Tokyo-Los Angeles uçağında yumruk yumruğa kavga İZLE

Tokyo-Los Angeles uçağında yumruk yumruğa kavga İZLE

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM