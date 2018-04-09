Duran Kalkan'ın özel hemşiresi öldürüldü

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Bağırsak polipleri hakkında bilinmesi gereken her şey

Vücutta mukozayla kaplı boşluklar içinde gelişen, yumuşak etli, genellikle saplı ve armut biçiminde olan ur yani polipler kolon kanserlerinin %50'den fazlasının nedeni olarak gösteriliyor, pek çok risk faktörüne bağlı olarak ortaya çıkabiliyor.