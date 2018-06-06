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Durdurmak istediği araç yüzünden eziliyordu

İstanbul Kartal'da otomobiline çarpan aracı durdurmak isteyen kişi, kaputta asılı kaldı ve canından oluyordu.

DHA | 06.06.2018 - 19:04..
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Dün akşam saatlerinde Kartal Yakacık Spor Caddesi'nde 07 VIR 15 plakalı otomobilin sürücüsü trafikte tartıştığı kişilerce darp edildi.

Otomobil sürücüsü kaçmaya çalışırken Hamdi Ayar'ın otomobiline çarptı. Ayar peşinden koştuğu araca trafik ışıklarında yavaşladığı sırada yetişti. Ayar önüne geçerek aracı durdurmak istedi. Ancak sürücü gaza bastı. Hamdi Ayar bunun üzerine aracın kaputuna tutunarak sürücüyü durdurmaya çalıştı ancak bu onun için tehlikeli anların başlangıcı oldu.

ARAÇLARIN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Ayar, kaputuna asıldığı otomobil üzerinden inemedi. Hamdi Ayar'ın yaklaşık 1 kilometre boyunca kaçan otomobil üstünde yolculuk yaptı. Tehlike dolu anlar arkadan gelen bir otomobildeki kameraya yansıdı. Otomobil yavaşladığı sırada Ayar kendini yere bıraktı. Yere düşen Hamdi Ayar, karşı yönden gelen araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Ayar'ın yardımına az önce yol boyunca kendisini kaydeden otomobilin sürücüsü Murat Karagözoğlu yetişti. Murat Karagözoğlu, Ayar'ı aracına aldı.

Durdurmak istediği araç yüzünden eziliyordu

"1 KİLOMETRE BOYUNCA BU ŞEKİLDE YOLCULUK ETTİK"

Bir eczanede çalışan Hamdi Ayar, "Kaçmaya başlayınca kaputa tutuldum. Yaklaşık 1 kilometre boyunca bu şekilde yolculuk ettik. Araç yavaşlayınca kendimi yere bıraktım" dedi. Karagözoğlu ise "Önümden kaputunda bir kişi olan otomobilin geçtiğini görünce peşine takıldım. Durdurmak istedim ancak karşı yönden gelen araçlar yüzünden başaramadım" diye konuştu.

Durdurmak istediği araç yüzünden eziliyordu

Hamdi Ayar olayın ardından polise giderek şikayetçi oldu. 07 VIR 15 plakalı aracın sürücüsünün de bir süre sonra polise giderek kendisini darp eden kişiler ve aracının önüne çıkarak kendisini tehlikeye attığını öne sürdüğü Ayar şikayette bulunduğu öğrenildi.

Durdurmak istediği araç yüzünden eziliyordu



Durdurmak istediği araç yüzünden eziliyordu



Durdurmak istediği araç yüzünden eziliyordu

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