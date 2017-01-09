İstanbul’da kar yağışı giderek etkisin arttırırken, yollar buz pistine döndü. Akşam saatlerinde karla birlikte buz tutan yollar vatandaşlara zor anlar yaşattı.

KAYAN ARACI DURDURMAK İÇİN ARAÇTAN İNDİ

Kağıthane'de yokuş aşağıya giden araç buzlanan yolda kaymaya başladı. Sürücünün hakimiyetini kaybettiği araç yokuş aşağı hızla ilerlerken, araçta bulunan diğer şahıs kayan araçtan indi.

ARAÇLA BİRLİKTE KAYDI

Kayan aracı tutmaya çalışan vatandaş da hakimiyetini kaybedince olanlar oldu. Araçla birlikte yerde sürüklenen şahıs hızla aşağıya doğru kaymaya başladı. Bu sırada yokuş bitiminde bekleyen bir minibüsün sürücüsü de aracın minibüse çarpmasını engellemek için araçla minibüs arasına girdi. Şahsın tüm çabalarına rağmen araç minibüse çarparak ufak çapta kaza meydana geldi. Tüm bu yaşananlar ise saniye saniye görüntülendi.

Durdurmak istediği araçla birlikte kaydı VİDEO