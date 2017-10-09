Durdurulan minibüsten domuz eti çıktı

1 İrmikli çanak köfte tarifi Bu köfte tarifini diğer köftelerle karıştırmayın :)

2 Devrilen patpatın altında kalarak öldü Isparta'da, 13 yaşındaki Mehmet Efe Çomak devrilen patpatın altında kalarak hayatını kaybederken arkadaşları yara almadan kurtuldu.

3 Domuz diye arkadaşını vuran avcı tutuklandı Isparta'da domuz sandığı arkadaşını av tüfeğiyle öldüren Zekeriya Yaşar hakkında karar verildi.

4 CHP'li vekilin sahip çıktığı terörist kendini patlattı Bomba araması yapılan teröristler için askerleri suçlayan CHP'li Bekaroğlu, kendini patlatan terörist için bakalım neler söyleyecek...

5 Esad rejimi DEAŞ'lı teröristlere yardım ediyor Türkiye'nin İdlib'i terör örgütü HTŞ'den temizlemek için başlattığı operasyonun kimleri rahatsız ettiği bir kez daha ortaya çıktı.

6 Küçük Eylül'ün katiline 'ağırlaştırılmış müebbet' istemi Yalova'da, öldürülüp bavula koyulan küçük Eylül'ün otopsisinde cinsel istismar bulgularına da rastlandı.