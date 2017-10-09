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Durdurulan minibüsten domuz eti çıktı

Antalya'nın Serik ilçesinde, polisin durdurduğu minibüste 420 kilo domuz eti ele geçirildi.

09.10.2017 - 11:52
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Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine D-400 karayolu üzerindeki sanayi kavşağında önlem aldı.

420 KİLO ELE GEÇİRİLDİ

Polis, Engin K.'nin kullandığı 34 FB 5903 plakalı minibüsü durdurarak, arama yaptı. Minibüsün koltuklarının arasında ve bagajdaki çuvallar içerisinde, kaçak kesildiği değerlendirilen 420 kilo et ele geçirildi.

Durdurulan minibüsten domuz eti çıktı

Polis, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ve Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden destek isterken, gelen ekipler; yaptığı incelemede etin, domuz eti olduğunu belirledi.

Durdurulan minibüsten domuz eti çıktı VİDEO

Durdurulan minibüsten domuz eti çıktı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, imha etmek üzere etlere el koydu. Sürücü Engin K. hakkında idari para cezası uygulanırken, cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

Durdurulan minibüsten domuz eti çıktı

Öte yandan ele geçirilen etlerin, Manavgat'ta ormanlık bir alanda kesildiği tespit edildi.

Durdurulan minibüsten domuz eti çıktı

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