taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.814
USD
3,7730
EURO
4,4253
ALTIN
154,56
PETR
58,1500

Durdurulan okul servisinin şoförü 13 yaşında çocuk çıktı

Şanlıurfa'da, okul servisini kullanırken yakalanan 13 yaşındaki çocuğun babasına para cezası verildi.

26.10.2017 - 16:32
  1. Haberler
  2. İç Haber

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, merkez Karaköprü İlçesi'nin Ayanlar- İnanlı mahalleleri arasında kontrol noktası oluşturdu.

Durdurulan okul servisinin şoförü 13 yaşında çocuk çıktı

İÇERİSİNDE 10 ÖĞRENCİ VARDI

Ekipler, kontrol noktasına yaklaşan ve içerisinde 10 öğrencinin bulunduğu bir öğrenci servisini durdurdu. Jandarma ekipleri, direksiyonda 13 yaşındaki O.S.Y.'yi görünce şaşırdı.

PARA CEZASI VERİLDİ

Babası M.Y.'ye ait olduğu belirlenen öğrenci servisini kullandığı belirlenen O.S.Y. servisten indirilip ailesine teslim edildi. O.S.Y.'nin servis şoförü olan babası M.Y.'ye ise para cezası uygulandığı belirtildi.

İlginizi Çekebilir
Öğrencilerinin fotoğraflarını montajlayan öğretmene dava
Kız öğrencilerinin yüzlerini bikinili manken fotoğraflarına montajlayan öğretmen hakkında 14.5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Hakkari'de PKK'nın EYP'si imha edildi
Operasyonda tespit edilen PKK'lı teröristlerin tuzakladığı 7 el yapımı patlayıcı, patlatılarak imha edildi.
Siirt'te köylüye ateş açan 3 kişi yakalandı
Siirt'te, tarlada çalışan bir köylüye ateş açan 3 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'i kabul etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul'da E-5'e AVM ihaneti

İstanbul'da E-5'e AVM ihaneti

276
Rusya termo-nükleer füzesi Satan 2'yi test ediyor

Rusya termo-nükleer füzesi Satan 2'yi test ediyor

148
NATO: Türkiye S-400'ü alma kararının sonuçları da olur

NATO: Türkiye S-400'ü alma kararının sonuçları da olur

355
Selçuk Bayraktar İHA'ların üretim sürecini anlattı

Selçuk Bayraktar İHA'ların üretim sürecini anlattı

199
Diriliş Ertuğrul'da Osman Gazi'li sahne

Diriliş Ertuğrul'da Osman Gazi'li sahne

122
SONAR'ın sahibi Hakan Bayrakçı İYİ Parti'yi yorumladı

SONAR'ın sahibi Hakan Bayrakçı İYİ Parti'yi yorumladı

328
21 ülkeye büyükelçi atandı

21 ülkeye büyükelçi atandı

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM