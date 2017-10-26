Durdurulan okul servisinin şoförü 13 yaşında çocuk çıktı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, merkez Karaköprü İlçesi'nin Ayanlar- İnanlı mahalleleri arasında kontrol noktası oluşturdu.
İÇERİSİNDE 10 ÖĞRENCİ VARDI
Ekipler, kontrol noktasına yaklaşan ve içerisinde 10 öğrencinin bulunduğu bir öğrenci servisini durdurdu. Jandarma ekipleri, direksiyonda 13 yaşındaki O.S.Y.'yi görünce şaşırdı.
PARA CEZASI VERİLDİ
Babası M.Y.'ye ait olduğu belirlenen öğrenci servisini kullandığı belirlenen O.S.Y. servisten indirilip ailesine teslim edildi. O.S.Y.'nin servis şoförü olan babası M.Y.'ye ise para cezası uygulandığı belirtildi.