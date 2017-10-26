Durdurulan okul servisinin şoförü 13 yaşında çocuk çıktı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki'den, Manisa'da yaptığı konuşmada "Şehirlerimizin canına okumuşuz" sözleriyle itiraf gibi açıklama geldi.

Tillerson, Beşar Esad'ın herhangi bir rolünün olmadığı bütünleşmiş bir Suriye istediklerini söyledi.

1 İstanbul'da E-5'e AVM ihaneti İstanbul'da Kartal Cevizli'den Avrasya Tüneli'ne kadar olan 16 kilometrelik mesafede 9 AVM var, Fikirtepe'de ise inşaat devam ediyor.

2 Rusya termo-nükleer füzesi Satan 2'yi test ediyor İngiltere büyüklüğünde bir kara parçasını tek seferde kül edebilme özelliğine sahip yeni nesil füzenin testlerine başlandı.

3 NATO: Türkiye S-400'ü alma kararının sonuçları da olur NATO Askeri Komitesi Başkanı Petr Pavel, Türkiye'nin S-400 alma kararı hakkında "kararda bağımsızlar ama sonuçlarına da katlanacaklar" dedi.

4 Selçuk Bayraktar İHA'ların üretim sürecini anlattı Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, İHA’ların üretimini anlattı.

5 Diriliş Ertuğrul'da Osman Gazi'li sahne TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul, yeni sezona yine iddialı bir giriş yaptı.

6 SONAR'ın sahibi Hakan Bayrakçı İYİ Parti'yi yorumladı İYİ Parti'nin merkez sağ hatta merkezi de içine kapsayabilecek bir parti olduğunu söyleyen Bayrakçı, "Partinin önü açık" dedi.