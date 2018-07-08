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Durmuş Yılmaz frak giydi

Merkez Bankası Başkanı olduğu dönemde, evinin kapısında çıkarılan ayakkabılar nedeniyle aşağılanan Durmuş Yılmaz, Meclis açılışında frak giymeyi tercih etti.

Haber Merkezi | 08.07.2018 - 08:51..
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Durmuş Yılmaz frak giydi

Durmuş Yılmaz, TBMM'nin Geçici Başkanı sıfatıyla görevi TBMM Başkanı İsmail Kahraman'dan devraldı.

FRAKLI DURMUŞ YILMAZ

24 Haziran'da milletvekili olmaya hak kazanan isimlerin yemin töreninde Meclis'i yöneten Durmuş Yılmaz, zorunluluğun kalkmasına rağmen frak giymeyi tercih etti.

Durmuş Yılmaz frak giydi

ZORUNLULUK YOK

Bilindiği üzere, geçtimiz yıl AK Parti ve MHP'nin TBMM'ye sunduğu ve geçirdiği içtüzük değişikliğiyle Meclis Başkanı'nın frak giyme zorunluluğu kalkmıştı.

Durmuş Yılmaz, Merkez Bankası Başkanı olarak göreve atandığında evinin kapısında çıkarılan ayakkabılar nedeniyle aşağılanıyordu.

Meclis'te frak giyen Yılmaz, dün kendisini aşağılayanların alkışlarını topladı.

Durmuş Yılmaz frak giydi

MECLİS'TE KRAVAT DÖNEMİ

Frak zorunluluğunun kalkmasından sonra İsmail Kahraman kravat takmaya başlamıştı.

Durmuş Yılmaz frak giydi

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