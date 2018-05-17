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Durmuş Yılmaz'a göre dolardaki artış bilinçli yapılıyor

Merkez Bankası eski başkanlarından Durmuş Yılmaz, dolardaki hareketliğin bilinçli olarak yapıldığını iddia etti.

Haber Merkezi | 17.05.2018 - 11:19..
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Durmuş Yılmaz'a göre dolardaki artış bilinçli yapılıyor

durmus

İyi Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında kameralar karşısına geçen Merkez Bankası eski başkanı Durmuş Yılmaz, döviz kurlarındaki dalgalanmalara ilişkin temelsiz iddialarda bulundu.

Kurlardaki hareketliliğin bilinçli olarak yapıldığını savunan Durmuş Yılmaz, şunları söyledi:

"KURDAKİ HAREKETLER BİLİNÇLİ YAPILIYOR"

“İnanç kısmı var,samimiyet kısmı var fakat öbür taraftan bir de popülizm ve iç piyasaya yönelik alıcısı olan bir kesim olduğu için verilmek istenen bir mesaj var. Fakat bu son derece tehlikeli.

"OYUMUZ ARTIYOR, İSTİKRAR KORKUSU SALALIM DEDİLER"

Bildiğiniz gibi 7 Haziran 2015 seçimleri ile Kasım 2015 seçimleri arasında ülkemizde terörde bir tırmanış oldu. Bu tırmanışın sonucunda ilgililer siyasetçiler dediler ki, 'Bunlar bize yarıyor bizim oyumuz artıyor’ dediler.

Çünkü bu olaylarla topluma korku salındı ve bunun sonucunda insanlar ‘İstikrar önemlidir’ noktasına geldiler ve dolayısıyla oylar ‘istikrar’ etrafında konsolide edildi. Elimde bir kanıt yok, delil yok ama bugün de böyle bir şey görüyorum.

"DÜZEN BOZULURSA ELİMİZDEKİLER GİDER" KORKUSU SALIYORLAR

Bana, insanların evleri arabaları krediyle alındığı için, bu düzen bozulursa elimizdekiler gider korkusu yayılarak kurda bu tip hareketler bilinçli olarak yapıyor gibi geliyor."

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