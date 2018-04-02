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Dursun Ali Sarıoğlu yaşamını yitirdi

1982 yılından itibaren sinema ve dizilerde boy gösteren usta oyuncu, kalbine yenik düştü.

Haber Merkezi | 02.04.2018 - 14:28..
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Dursun Ali Sarıoğlu'ndan acı haber geldi...

81 yaşındaki usta oyuncu, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Sarıoğlu'nun cenaze programı henüz belli değil.

Usta oyuncunun sevenleri acı haberi alınca büyük bir üzüntü yaşadı.

DURSUN ALİ SARIOĞLU KİMDİR

Ekonomik nedenlerle ilköğretimden sonra eğitim alamayan Dursun Ali Sarıoğlu, 10 yaşlarındayken İstanbul'a gelerek vasıfsız çocuk işçi olarak birçok işte çalıştı.

1960'lı yılların ikinci yarısında açılan bir tiyatro oyunculuğu sınavından başarıyla çıkarak çeşitli tiyatro topluluklarında 30 civarında rolde oynadı.

Dursun Ali Sarıoğlu yaşamını yitirdi

KARADENİZ TİPLEMELERİ

Kamerayla geç tanışan sanatçı, 1982 yılından itibaren sinema ve dizi filmlerde çeşitli roller üstlendi. Karakter oyuncusu olan Sarıoğlu, genellikle "Karadeniz tiplemeleri"yle tanınmaktadır.

Dursun Ali Sarıoğlu yaşamını yitirdi

EN ÇOK BİLİNEN ROLLERİ

Ancak en bilindik rolleri, 1992'de rol aldığı "Ana" adlı dizide, "Çat çat çat, kel Behzat!" ve "Yaşasın kötülük!" replikleriyle tanınan mafya babası "Kel Behzat" karakteri, 1996 yılında rol aldığı "Tatlı Kaçıklar" adlı dizideki "Tarumar" adlı mafya babası karakteri ve "Yasemince" programında canlandırdığı komiser karakteridir.

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