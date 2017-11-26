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Dursun Özbek ve Bakan Kaya'dan kadına şiddet mesajları

Galatasaray Başkanı Özbek ve Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, kadına yönelik şiddete karşı mücadele günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

DHA | 26.11.2017 - 02:55..
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Dursun Özbek ve Bakan Kaya'dan kadına şiddet mesajları

Süper Lig'in 13. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yendiği maçtan sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'le basın mensuplarına açıklamada bulundu.

"GÜÇLÜ KADIN, GÜÇLÜ AİLE, GÜÇLÜ TOPLUM"

Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, kadına yönelik şiddete karşı mücadele günü için farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirterek "Biz 'Kadına şiddet, insanlığa ihanettir' anlayışıyla kadınlarımızı güçlendirici politikalar yapıyoruz. Bu maçta bize destek olan Galatasaray ve Alanyaspor kulübünün başkanlarına, futbolcularına teşekkür ediyoruz. Sahaya bizim pankartlarımızla çıkarak destek verdiler. Kadınlarımızı her alanda güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Biz istiyoruz ki Türkiye'nin kadınları güçlü olsun. Güçlü kadınlar, Türkiye'nin güçlenmesine katkı sağlayacak. Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum ve güçlü Türkiye hedefi ile kadınlarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Biz kadına şiddete sebebi ne olursa olsun karşıyız. Sporun birleştirici gücü var. Barışı aynı zamanda simgeliyor." değerlendirmesini yaptı.

Dursun Özbek ve Bakan Kaya'dan kadına şiddet mesajları

Karşılaşmanın da çok heyecanlı geçtiğini belirten Kaya, "Galatasaray'ın sahasında ilk defa maç izliyorum. Futbolcularımız çok güzel oynadı. Aytemiz Alanyaspor'un kalecisi Haydar Yılmaz da gayet başarılıydı. Herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

DURSUN ÖZBEK: "KADINA ŞİDDET, VATANA VE AİLEYE İHANETTİR"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ise Bakan Kaya'nın çok önemli bir görev için geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bakanımız, kadına karşı şiddeti protesto etmek ve farkındalık için buradaydı. Kadınlarımız, anamız, eşimiz, bacımız... Onlara şiddet uygulamak olabilir mi? Galatasaray Kulübü Başkanı olarak, Galatasaraylılar adına, kadına şiddetin vatana ihanet ve aileye ihanet olarak nitelendirilmesini istiyorum. Bakanıma da teşekkür ediyorum. Farkındalık için bizi seçti. İnşallah şiddet son bulur."

Dursun Özbek ve Bakan Kaya'dan kadına şiddet mesajları

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