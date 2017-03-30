Duruşma çıkışında eşine saldıran koca, polisi yaraladı

26 yıllık evli ve 3 çocuk sahibi Aslan A. (51) ile eşi Dilber A'nın (50) boşanma davasının ilk duruşması Yerköy adliyesinde yapıldı.
BIÇAKLA SALDIRDI
Eşine boşanma davası açan Aslan A, ertelenen duruşmanın ardından adliye çıkışında otomobilinde bulunan bıçağı alarak oğluyla eve gitmekte olan eşi Dilber A'ya saldırmak istedi.
ARAYA GİREN POLİS YARALANDI
Aslan A'nın eşine bıçakla saldıracağını fark eden ve araya girmek isteyen polis memuru M.Ş, zanlı tarafından bıçakla yaralandı.
Elinden yaralanan polis memuru, mesai arkadaşlarının yardımıyla Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aslan A, gözaltına alındı.