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Duruşma çıkışında eşine saldıran koca, polisi yaraladı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, boşanma davası açtığı karısına adliye çıkışında bıçakla saldıran koca, araya giren polisi elinden yaraladı.

30.03.2017 - 15:53
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bıçak

26 yıllık evli ve 3 çocuk sahibi Aslan A. (51) ile eşi Dilber A'nın (50) boşanma davasının ilk duruşması Yerköy adliyesinde yapıldı.

BIÇAKLA SALDIRDI

Eşine boşanma davası açan Aslan A, ertelenen duruşmanın ardından adliye çıkışında otomobilinde bulunan bıçağı alarak oğluyla eve gitmekte olan eşi Dilber A'ya saldırmak istedi.

ARAYA GİREN POLİS YARALANDI

Aslan A'nın eşine bıçakla saldıracağını fark eden ve araya girmek isteyen polis memuru M.Ş, zanlı tarafından bıçakla yaralandı.

Elinden yaralanan polis memuru, mesai arkadaşlarının yardımıyla Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aslan A, gözaltına alındı.

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