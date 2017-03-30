Duruşma çıkışında eşine saldıran koca, polisi yaraladı

Karabük'te, bir kişiyi pitbull köpekleri ve bıçak kullanarak gasbettikleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı

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Antalya'da halk otobüsüne taşla saldırdılar

Antalya'da motosikletli iki kişinin taş attıkları otobüsün sürücüsünü daha sonra darp ettiği ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.