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Düşen F-16'da şehit olan Boy'un bir çocuğu vardı

Nevşehir'de düşen F-16 uçağında şehit olan Pilot Üsteğmen Yasin Boy'un acı haberi ailesine ulaştı. Bir çocuğu olan şehidin, eşiyle anne ve babası gözyaşlarına boğuldu.

İHA | 23.03.2018 - 01:56..
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Oğullarının Nevşehir'de düşen F-16 uçağında şehit olduğu haberini alan anne Güllü Boy ve baba Ramazan Boy gözyaşına boğuldu. Acı haberin ardından baba ocağı Türk bayrağı ile donatıldı.

Düşen F-16'da şehit olan Boy'un bir çocuğu vardı


ŞEHİT BOY'UN 1 ÇOCUĞU VAR

Samsun doğumlu olan Yasin Boy’un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi’ndeki baba ocağına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları tarafından acı haber ulaştırıldı.

Şehit evinin önüne İlkadım Belediyesi tarafından taziye çadırı kurulurken, baba ocağı da Türk bayrağı ile donatıldı.

Üç kardeş olan Şehit Pilot Üsteğmen Yasin Boy’un evli ve bir çocuk babası olduğu belirtilirken, abisinin de Ankara’da astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi

Düşen F-16'da şehit olan Boy'un bir çocuğu vardı

Düşen F-16'da şehit olan Boy'un bir çocuğu vardı


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