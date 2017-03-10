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Düşen helikopter Eczacıbaşı grubuna ait

Büyükçekmece'de Eczacıbaşı Gruba'na ait bir helikopter düştü. Uçakta üst düzey yönetici ve rus müşteriler vardı.

10.03.2017 - 13:07
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Düşen helikopter Eczacıbaşı grubuna ait

Düşen helikopter Eczacıbaşı grubuna ait

(Eczacıbaşı Vitra Rusya Genel Müdürü Salim Özen)

Büyükçekmece'de Eczacıbaşı Gruba'na ait bir helikopter düştü. Helikopterin, yoğun sis nedeniyle Büyükçekmece'deki televizyon kulesine çarpmış olabileceği aktarıldı. İstanbul Valisi Vasip Şahin, kazada ilk belirlemelere göre, beş kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Helikopterde 2 Türk pilot, biri Türk, 4 Rus yolcunun olduğu iddia edildi.

Düşen helikopter Eczacıbaşı grubuna ait

(Pilotlar: Alaaddin Nacar ve Ahmet Bulut)

İlk iddialara göre isimler şu şekilde:

"Eczacıbaşı Vitra Rusya Genel Müdürü Salim Özen,
Aleksandır Vanin,
Igor Kochergin,
Luidmina Churova,
Elena Badraga"

Düşen helikopter Eczacıbaşı grubuna ait

BİLECİK'E GİDİYORDU

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan, Bilecik-Bözöyük'e gitmek üzere saat 11.16'da kalkan TC-HEZ tescilli Sikorsky S-76 tipi helikopter Büyükçekmece'de saat 11.21'de düştü. Helikopter pilotlarının Alaaddin Nacar ve Ahmet Bulut olduğu öğrenildi. Helikopterin Atatürk Havalimanı'ndan kalktığı ve Bilecik'in Bozöyük bölgesindeki fabrikaya gittiği öğrenildi.

Düşen helikopter Eczacıbaşı grubuna ait

ŞAHİN: "5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ"

İstanbul Valisi Vasip Şahin, kazada ilk belirlemelere göre, 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Şahin, "Hem enkaz kaldırma çalışmaları hem de yolun trafiğe açılma çalışmaları hızla sürdürülüyor. Detaylı bilgiyi kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

Düşen helikopter Eczacıbaşı grubuna ait

Düşen helikopter Eczacıbaşı grubuna ait

Uçağın bazı teknik özellikleri:
Uçak Kaydı: TC-HEZ Üretim Yılı : 2008
Koltuk Sayısı: 8 koltuk (VIP konfigürasyonda 6)
Kabin Boyu/Eni: 2,46 M
Kabin Yüksekliği: 1,35 M
Kabin Hacmi: 5,78 M3
Bagaj Kapasitesi: 1,08 M3

Düşen helikopter Eczacıbaşı grubuna ait

Düşen helikopter Eczacıbaşı grubuna ait

Düşen helikopter Eczacıbaşı grubuna ait

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